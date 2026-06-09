Güzel bir gün oldu

Girne Belediyesi tarafından Dünya Çocuk Günü kapsamında Barış Parkı’nda etkinlik düzenlendi.

Etkinliklere aileler ve çocuklar büyük ilgi gösterdi.

Etkinlik alanı, çocuklara özel hazırlanan renkli süslemeler ve çeşitli stantlarla adeta bir şenlik alanına dönüştü.

Gün boyunca sahne gösterileri, müzik performansları ve eğlenceli aktivitelerle çocuklar keyifli anlar yaşadı.

Organizasyon kapsamında çocuklara balon ve dondurma dağıtılırken, maskot gösterileri de özellikle küçük yaştaki katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Yiyecek ve içecek stantlarında çeşitli ikramlar sunulurken, aileler de etkinlik alanında çocuklarıyla birlikte vakit geçirme imkânı buldu.

Barış Lunapark tarafından kurulan eğlence alanında ise çocuklara yönelik çeşitli oyun ve aktiviteler yer aldı.