Bunu beklemezdi

Ercan Havalimanı'ndan ülkeye giriş yaptığı sırada tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan N.E. (E-41) yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik dedektör köpeği Pamir'in tepki vermesi üzerine tutuklanan zanlı cezaevine gönderildi.

Mahkemede olguları aktaran polis; N.E.'nin 29 Mayıs 2026 tarihinde saat 11.30 sıralarında Ercan Havalimanı'ndan KKTC'ye giriş yaptığı esnada kontrole tabi tutulduğunu anlattı. Polis memuru; Narkotik dedektör köpeği Pamir'in zanlıya tepki vermesi üzerine görevli polis ekibinin harekete geçtiğini belirtti. Bunun üzerine zanlının üzerinde ve beraberindeki eşyalarında arama yapıldığını kaydeden polis, tasarrufunda yaklaşık 500 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunarak emare olarak zapt edildiğini ifade etti. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 10 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis memuru; bu süre içerisinde soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlının bir ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

