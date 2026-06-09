Sepeti yeniliyoruz

Özlem ÇİMENDAL

KKTC İstatistik Kurumu Başkanı Sövüde Besimler, hayat pahalılığının 2014 yılında oluşturulan tüketim sepetine hesaplandığını ancak günümüz koşullarına göre sepetin yenilenmesi gerektiğini, bu nedenle yeni bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Besimler, Hanehalkı Bütçe Anketi’ni 2027 yılının Nisan sonu bitirmeyi planladıklarını ve 2028 başı gibi yeni sepeti kullanmaya başlamayı hedeflediklerini açıkladı.

KKTC İstatistik Kurumu, Diyalog Medya Grubu’na ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette İstatistik Kurumu Başkanı Sövüde Besimler, Şube Amiri Mustafa Topal, Yardımcı İstatistik Uzmanı Zalihe Yarkıner, Yardımcı İstatistik Uzmanı Yunus Diler ve Yardımcı İstatistik Uzmanı Recep Ayna yer aldı.

Ziyarette İstatistik Kurumu Başkanı Sövüde Besimler, tv2020 Haber Müdürü Özlem Çimendal’a Hanehalkı Bütçe Anketi ile ilgili bilgi verdi.

Anket çalışmasında en önemli noktanın halkın ankete katılımı ve doğru, gerçekçi bilgilerin paylaşımı olduğunu vurgulayan Besimler, “Halkın bize yardımı, anket çalışmasının doğru ve gerçekçi verileri ortaya koyması ve aynı zamanda gerçekçi kalemlerin hesaplamada bu sepete girmesi için hayati ve çok önemlidir” dedi.

6 bin 840 hane ile yapılıyor

Besimler, anket çalışmasının ülke genelinde ilçeler bazında rastgele bilgisayar üzerinden seçilen 6 bin 840 hane ile yürütüldüğünü ancak halktan zaman ayıramama veya bilgi paylaşımında çekingen kalma gibi bir dirençle karşılaştıklarını dile getirdi. İstatistik Kurumu Başkanı Sövüde Besimler, anketi 2027 yılının Nisan sonu bitirmeyi planladıklarını ve 2028 başı gibi yeni sepeti kullanmaya başlamayı hedeflediklerini söyledi.

Doğru cevaplar vermeleri önemli

Besimler ayrıca kurum anketörlerinin vatandaşlara birçok noktada yardımcı olduğunu kaydederek, “Defterler dağıtıyoruz ve seçilen hanelerdeki kişilere bir ay boyunca yaptıkları tüm alışveriş ve harcamalarını not etmelerini istiyoruz. Hane halkı ne kadar doğru cevap verirse sepet de o kadar doğru belirlenir. Ancak halktan gerekli ilgiyi göremiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bilgileri kimseyle paylaşmıyoruz

Besimler, zaman zaman seçilen hane halklarında güvenlik endişesi gibi durumlarla da karşılaştıklarını belirterek,“Tüm bilgiler bizde gizlidir. Bu bilgiler hiçbir başka kurum veya kişi ile paylaşılmıyor. Anketörlerimizin de yakalarında kim oldukları, hangi bilgiyi ne amaçla aldıkları ve görevlerinin ne olduğunu gösteren barkodlar da var. Vatandaşlarımız bu barkodları okutarak gerekli bilgiye ulaşabilirler. Tedirgin olmalarını gerektirecek hiçbir durum söz konusu değil” dedi.

2014 yılı sepeti ve kalemleri yenilememiz gerekiyor

Mevcut sepette yer alan CD veya Devlet Tiyatrosu bileti gibi kalemlerin gerçek hayat pahalılığını hesaplamada yetersiz kaldığı ve gerçeklikle örtüşmediği eleştirileri ile karşı karşıya kaldıklarını belirten Başkan şunları söyledi:

“Sepette yer alan bu kalemler 2014 yılında yapılan Hanehalkı Bütçe Anketi’nde ortaya çıkan kalemlerdir. Bunlar yapılan anketler sonucunda halkın verdiği bilgiler doğrultusunda bu sepete girmiştir. Ancak bugün değişen hayat şartları ve tüketim alışkanlıkları bu sepetin yenilenmesini zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle başlattığımız Hanehalkı Bütçe Anketi çok önemlidir. Halkın katılımı ve doğru bilgi paylaşımı kritik öneme sahiptir.”

Sepeti halkın verdiği bilgi şekillendirecek

İstatistik Kurumu Şube Amiri Mustafa Topal da anketin amacının tüketim alışkanlıklarını yenilemek ve güncellemek olduğunu dile getirdi. Topal, “Halkın bizimle doğru bilgileri paylaşması ve yardımcı olması gerekiyor” dedi. Topal, endekste kapsanan ürün ve kalemlerin hane halklarının verdiği bilgilere göre şekillendirileceğini kaydetti.

Dünyada kullanılan bilimsel metodu kullanıyoruz

Topal, mevcut yöntemin dünyada da kullanılan bilimsel bir yöntem olduğunu vurgulayarak, “Dünyadaki istatistik kurumları da bu metodları uyguluyor” dedi. Topal ayrıca Türkiye İstatistik Kurumu ile de iş birliği içinde çalıştıklarını belirtti. Topal, “Halktan bazen tepki alıyoruz ancak destek verilmesi halinde hem örneklem sayısı artar hem de hayat pahalılığını hesaplama doğruluğu yükselir” ifadelerini kullandı.

Yardımcı İstatistik Uzmanı Yunus Diler ise özellikle yabancıların ankete katılımında zorluk yaşandığını belirterek, “Birçok dilde tercümanlarımız var ancak bir dirençle karşılaşıyoruz. Yabancılar özel bilgilerini paylaşmak istemiyor. Bu çalışmada gizlilik esastır ve buna çok önem veriyoruz” diye konuştu.