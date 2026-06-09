Tahrik edici

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Savunma Bakanı Vasilis Palmas ile Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Catherine Vautrin, dün Güney Kıbrıs’ta Kuvvetler Statüsü Anlaşması’nı (SOFA) imzaladı.

İki ülke arasında imzalanan SOFA Anlaşması, askeri iş birliği çerçevesini belirlerken, taraf ülkelerin askerî unsurlarının diğer ülke topraklarında bulunduğu süre boyunca sahip olacağı hak ve yükümlülükleri düzenliyor.

Anlaşmanın imzalanmasının ardından açıklama yapan Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas, iş birliğinin geliştirilmesinin Rum Yönetimi’ne stratejik derinlik kazandırdığını ve Güney Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’de istikrar sağlayıcı bir unsur olarak rolünü güçlendirdiğini ifade etti.

Palmas, Fransız mevkidaşı ile yaptığı görüşme sırasında iki ülke arasındaki yıllara dayalı güçlü bağları teyit ettiklerini ayrıca karşılıklı güven, istikrarlı temellere, ortak hedeflere dayalı iş birliklerini vurguladıklarını belirtti.

İki ülke arasında yapılan bu iş birliğinin önemini vurgulayan Palmas, bu iş birliğinin, bölgesel güvenlik konularında koordinasyonun yanı sıra savunma ve güvenlik alanlarında stratejik ortaklıkların geliştirilmesine de yansıdığını ifade etti.

Palmas ayrıca, Kıbrıs ile Fransa arasındaki yakın iş birliğinin, hem Fransız kuvvetlerinin bölgedeki düzenli varlığı ve faaliyetleriyle, operasyonel düzeyde, hem de Avrupa Birliği ve diğer uluslararası oluşumlar çerçevesindeki ortak girişimler aracılığıyla kurumsal düzeye de yansıdığını belirtti.

Palmas, iki ülke arasında geçen aralık ayında Paris’te imzalanan “Kıbrıs-Fransa Stratejik Ortaklık Anlaşması’na” da vurgu yaparak bunun dönüm noktasını teşkil ettiğini söyledi.

İki ülke arasındaki bağları güçlendi

Fransız Bakanı Vautrin ise yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi dönem başkanlığı dinamizmi ayrıca Avrupa’da karşı karşıya kaldıkları birçok sorunun aşılması için askeri kuvvetlerin güçlendirilmesi perspektifleri ve görüşmelerinin kalitesi nedeniyle Palmas’a teşekkürlerini iletti.

Güney Kıbrıs’ın, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’daki askeri operasyonların yapılması açısından temel bir üssü teşkil ettiğini söyleyen Vautrin, Larnaka ve Limasol limanlarının her yıl yaklaşık 30 Fransız gemisine-1 Ocak’tan bugüne kadar 21 tane-ev sahipliği yaptığını, deniz kuvvetleri arasındaki iş birliğinin ise övgüye değer olduğunu ifade etti.

Vautrin açıklamasının devamında Fransa ve Güney Kıbrıs donanmalarının, “Argonaftis” ve “Evnomia” tatbikatları gibi düzenli olarak birlikte eğitim yaptığına dikkati çekti.

Savunma iş birliğinin sadece donanma ile sınırlı kalmadığını söyleyen Vautrin, karasal alana da yayıldığını, amfibi helikopter gemisi Tonnere’nin ziyareti sırasında, karasal hareketlilik ve operasyonel hazırlık alanlarında iki ülke arasındaki bağların güçlendirildiğini ifade etti.