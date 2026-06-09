Cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da satış elemanı olarak çalıştığı iş yerinden 7 adet cep telefonu çaldığı iddia edilen

M.Ö. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlının çaldığı telefonlardan 6’sı bulunurken, maddi değerlerinin toplam 432 bin TL olduğu açıklandı. Zanlının çaldığı telefonlardan 2’sini Gazimağusa’da, 4’ünü Lefkoşa’da sattığı, bir tanesinin ise henüz bulunamadığı belirtildi.

Polis, zanlının ilk etapta Lefkoşa’da satış elemanı olarak çalıştığı telefon mağazasına ait 4 bin Euro değerindeki 2 adet iPhone 17 Pro max marka cep telefonunu farklı tarihlerde Ortaköy’deki bir iş yerine 3 bin 100 dolar karşılığında sattığına dair şikayet üzerine tutuklandığını söyledi.

Polis, ilk şikâyetin Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne yapıldığını, dosyanın ise 4 Mayıs tarihinde Lefkoşa Adli Şube’ye sevk edildiğini belirtti. Polis, soruşturma kapsamında aranan şahıs ilan edilen zanlının, 28 Mayıs tarihinde ülkeden çıkış yapmaya çalıştığı sırada Ercan Havalimanı’nda tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Zanlının 3 kez mahkemeye çıkarılarak, 11 gün ek süre alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde zanlının 2’si Gazimağusa’da 4’ü Lefkoşa’da 6 adet cep telefonunun 3 ayrı iş yerine sattığının belirlendiğini kaydetti.

Polis; çalınan bir telefonun ise bulunamadığını belirtti. Polis memuru; zanlının ayrıca bir şahsın faturası üzerinden iki adet cep telefonu almış gibi göstermek amacıyla sahte evrak düzenlediğini de kaydetti. Polis; 11 günde 18 kişiden ifade aldıklarını, satış yapılırken zanlı tarafından imzalanan belgelerin incelemeye gönderildiğini, soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Polis, ancak zanlının soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlının 45 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

