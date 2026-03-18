765 bin TL ödeyecek

Beyarmudu Sınır Kapısı’nda gümrük yetkilileri tarafından yapılan rutin kontroller sırasında, bir araçta beyan edilmemiş araç jantı ve lastikler tespit edildi. Araç sahibi hakkında 765 bin TL tutarında idari para cezası uygulandı.

elde edilen bilgilere göre; önceki gece saat 21.00 sıralarında araç, sınır kapısına giriş yaptıktan sonra detaylı aramaya alındı. Yapılan incelemede, söz konusu jant ve lastiklerin gümrük mevzuatına uygun olarak beyan edilmediği ve yasal prosedürlere aykırı şekilde ülkeye sokulmak istendiği belirlendi.

Gümrük ekipleri, ürünlere el koyarak yasal işlem başlattı. Bu kapsamda araç sahibi hakkında 765 bin TL tutarında idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, sınır kapılarında denetimlerin her geçen gün daha da sıkılaştırıldığını, gümrük kurallarına uymayan kişilere karşı caydırıcı önlemler alınmaya devam edeceğini vurguladı.

İşlem sırasında, özellikle araç içi gizlenmiş veya beyan edilmeyen eşyaların tespiti için modern tarama cihazları ve rutin arama prosedürlerinin etkin bir şekilde kullanıldığı belirtildi.

Yetkililer, vatandaşları gümrük mevzuatına uymaları ve tüm eşyalarını beyan etmeleri konusunda uyardı.

