Tutuklu yargılanacak

Ercan Havalimanı’nda yeşil reçeteye tabi toplam 6 adet hapla yakalanan H.B. (E-22) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı, “İlaç ve Eczacılık Yasası’na aykırı hareket” suçundan yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, mahkemede olgular aktarıldı.

Polis memuru; 13 Mart 2026 tarihinde saat 18.50 raddelerinde Lefkoşa’da Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapmak isteyen zanlıya, Narkotik dedektör köpeği Pamir’in tepki vermesi üzerine arama yapıldığını aktardı. Polis, zanlının üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, giymekte olduğu iç çamaşırı içerisine gizlenmiş şeffaf naylon poşete sarılı, yeşil reçeteye tabi toplam 6 adet Lyrica marka hapın bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirtti. Zanlının daha önce mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek tutukluluk süresi temin edildiğini kaydeden polis, bu süre içerisinde söz konusu hapların analize gönderildiğini ancak henüz sonucun çıkmadığını ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini, ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını ve KKTC’de kalıcı bir bağı bulunmadığını mahkemeye aktardı. Polis, bu hususlar ışığında zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

