Savaş etkiledi

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt gibi Gazimağusa esnafı da bayram öncesinde umduğunu bulamadı. Satışların yok denecek kadar azaldığını belirten bölge esnafı, ekonomik sorunların yanı sıra savaşın etkisi yüzünden vatandaşların çarşıya çıkmaz olduğunu, alış-verişten uzak durduğunu söyledi.

“Eskiden güneyden Rum müşteriler gelirdi, şimdi onları da göremez olduk” diyen Gazimağusa esnafı, turist sayısındaki azalmaya dikkat çekti. Esnaf, hükümet icraatlarında önceliğin turizme verilmesini istedi.

Ne dediler…?

Haldun Birsoy

“Bayram öncesi çarşıda büyük bir canlılık yok, bayramın ay ortasına denk gelmesi de olumsuz yönde satışları etkiledi. Savaş ortamında olunması nedeniyle de ekonomide olumsuz bir etkilenme vardır, turist de yoktur. Temennimiz ülke olarak daha kötü duruma düşmeyelim.”

Caner Ağdaş

“Çarşı bomboş, savaşın olması da bizi olumsuz yönde etkiledi, turist yok, alışverişe gelen biri yok, siftahsız dükkân kapatıyoruz, vakit geçsin diye dükkân açıyoruz, işlerin düzeleceğine dair de bir umudumuz yok.”

Yusuf Yenidoğanay

“Bayramdan bağımsız olarak, dünyada gelişen bazı olumsuz durumlar ve bölgemizdeki savaş her şeyi olumsuz etkiledi, ekonomimizin can damarı olan turizm bu durumdan oldukça olumsuz etkilendi ve ilerleyen dönemlerde daha da etkilenecek gibi görünüyor, savaşın bir an önce bitmesi ve herkesin meslek hayatında olumlu gelişmeler olmasını temenni ediyoruz.”

Yılmaz Parlan

“Kuzey Kıbrıs’ta benzin 57 TL, domatesin kilosu 150 TL. Bunun Türkçesi, savaş var diyerek bizimle kafa buluyorlar, cebimizdeki parayı çalıyorlar, TL’den kurtulmadıkça yoksullaşacağız ve ülkeyi terk edeceğiz. Alım gücü geriledi, insanlar hiçbir şey alamıyor, Kıbrıs sorununu çözüp Avrupa Birliği’ne girerek normlarını uygulamaktan başka şansımız yok, aksi halde toplum olarak tükeneceğiz.”

Jale Altaş

“Hiç iş yapamıyoruz, siftah bile yapmıyoruz. Bu yıl çok kötü, geçen yıl bile biraz daha iyiydik, ancak bu yılki gibi kötü hiç olmamıştı. Eskiden, bayram öncesi, satışlardan dolayı, bir dilim ekmek yemeye bile vakit bulamazdık.”

Osman Geçit

“İşler kötü, kiramı bile ödeyemiyorum, bayram öncesi hiçbir canlılık yok, durumlar çok kötü.”

Bekir Kuş

“İşler durgun, çok fazla döner satamıyoruz, bayram öncesinde de piyasada bir canlılık yok. Dükkânım için kira ödüyoruz, ancak kira paramı çıkarabiliyorum, durum çok kötü.”

Uğur Ramazanoğlu

“İşler eskisi gibi değil, insanlarda eski bayram hevesi kalmadı, bu savaş bayramı da etkiledi. İnsanları da etkiledi, ekonomiyi etkiledi, her şeyi kötü yönde etkiledi.”