Belgesi yok

Lefkoşa’da kırsal kesim arsasına ait evraklarda parsel numarası ve diğer bilgileri değiştirerek, gerçekte var olmayan bir arsayı varmış gibi gösterip bir şahsa satan ve 30 bin Sterlin alan M.Ş. aradan 2 yıl geçtikten sonra tutuklandı. Arsayı alan şahsın, durumu geç fark ettiği, 3 ay önce polise şikayetçi olduğu açıklandı. Tutuklanan zanlı, evrak sahteleme, sahte evrakı tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini suçlarından mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 2024 Eylül ayı içerisinde kendisine ait kırsal kesim arsasına ait evraklarda parsel numarası ve diğer bilgileri değiştirerek, gerçekte var olmayan bir arsayı varmış gibi gösterip Lefkoşa’da bir şahsa sattığını ve bu yolla 30 bin Sterlin temin ettiğini aktardı. Polis, söz konusu arsayı satın alan şahsın, taşınmazın gerçekte mevcut olmadığını ve yalnızca kağıt üzerinde bulunduğunu fark etmesi üzerine 25 Aralık 2025 tarihinde polise şikayette bulunduğunu, bunun üzerine soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, yapılan soruşturma kapsamında sahte evrakların tedavüle sürüldüğü ilgili dairelerle yazışmalar yapıldığını ve zanlının önceki gün tutuklandığını belirtti. Polis memuru; soruşturmanın devam ettiğini, zanlıdan el yazısı ve imza örnekleri alındığını, bu örneklerin sahte olduğu iddia edilen evraklar üzerindeki imzalarla karşılaştırılacağını ifade etti. Polis ayrıca alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken emareler bulunduğunu kaydederek, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı ise müvekkilinin söz konusu parayı bir arsa satışı karşılığında değil, elinde bulunan borç senedine istinaden aldığını ileri sürdü. Savunma, müvekkilinin kırsal kesim arsasına karşılık para aldığına dair herhangi bir emare bulunmadığını iddia etti.

Mahkeme; soruşturmanın selameti açısından zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

