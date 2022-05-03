Örnek olsun

Ukrayna savaşının ardından Avrupa Birliği’nin Rusya’ya yönelik ambargosu, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ı ciddi önlemler almaya zorladı. Bu çerçevede uçak şirketlerinin yanı sıra turizm işletmeleri indirimli kampanyaları gündeme getirdi.

Geçmiş yıllarda sadece ‘Yatak-Kahvaltı’ uygulaması yapan Güney Kıbrıs ve Yunanistan bu yıl ‘Her şey dahil’ uygulamasına geçti.

İngiltere’nin ünlü seyahat acentelerinden Broadway Travel, İngiltere’den, Yunanistan’ın Rodos adasına gidiş-dönüş uçak bileti, 5 yıldızlı Mitsis otelde 7 gece her şey dahil konaklama fiyatını 349 Sterlin (Yaklaşık 6 bin 630 TL) olarak açıkladı.

KKTC’li turizmciler, bu rakamın özellikle bayram döneminde İstanbul-Ercan arasında sadece uçak fiyatı olduğuna dikkat çekti ve yetkilileri ulaşım konusunda bir an önce önlem almaya çağırdı.