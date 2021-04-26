‘Pandoranın Kutusu’  açılır korkusu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, “Türkiye’nin ısrar ettiği gibi iki devletin kabul edilmesi, Avrupa içinde ve dışındaki ayrılıkçı hareket açısından ‘Pandoranın Kutusu’nu açar” dedi; müzakerelerin iki bölgeli iki toplumlu federasyon zemininde yeniden başlamasını mümkün kılmak hedefiyle Cenevre’ye gideceğini söyledi.

Kathimerini’ye göre Yunan TA NEA gazetesine verdiği özel röportajda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ve Türkiye’nin dile getirdiği tutumda (iki devlet) ısrarın çıkmaza sürükleyeceği iddiasında da bulunan Anastasiadis “Beşli konferans sırasında hiçbir noktaya varmayacağını anlamalarını dilemek istiyorum” dedi. Anastasiadis, şöyle devam etti:



“Genel Sekreter’in yetkisi, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin iki bölgeli iki toplumlu federasyona evrilmesi zemininde bir çözüm bulmak için çalışmak olması hasebiyle, (bu ısrarları) hiçbir noktaya varmayacak. Dolayısıyla bu mantığa Genel Sekreter de yardımcı olamaz. Cenevre’ye, tam kararlılıkla, tam bir iyi niyetle, uzlaşılanlar zemininde devam etmeye gidiyorum.Türkiye’nin ve Kıbrıs Türk toplumunun iki devlet ısrarını Kıbrıs Rum tarafı da Yunan tarafı da reddediyor. İki devleti reddeden Avrupa da aynı şeyi söylüyor, Pandora’nın Kutusu’nu açmayı aklından bile geçirmeyen uluslararası toplumun pozisyonu da budur. Çünkü sonra Kanada’da bir Quebec, Birleşik Krallık’ta İskoçya, İspanya’da Katalonya v.b. olur, böyle bir çözüm benzer bir dizi sorun yaratır.”