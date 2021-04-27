Muhtarlar: Siyasete ‘güven’ gelmeli

Çiğdem AYDIN-Serdar ŞENGÜL

Kuzey Kıbrıs’ın muhtarları, siyasete güven gelmesini ve ülke sorunlarına çözüm getirecek ciddi icraatların yapılmasını istiyor. Diyalog muhabirlerinin görüşlerine başvurduğu muhtarların büyük bir çoğunluğu erken seçime karşı çıkmakla birlikte “değişim olacaksa seçim de olabilir” diyor.

Yeni bir siyasi parti kurulmasına destek verenlerin sayısı, karşı çıkanların altında kalıyor. Muhtarlar “siyasette kimleri görmek istersiniz?” sorusuna yanıt verirken, özellikle güven duyulan insanların isimlerini öne çıkarıyor ve beklentilerini dile getiriyor.

Muhtarlar, “Erken Seçim konusunda ne düşünürsünüz gerekli mi?” “Erken seçimde mevcut partilere mi oy vermek istersiniz yoksa yeni bir parti mi görmek istersiniz?” ve “Parlamentoda veya hükumet oluşumunda görmek istediğiniz (Meclis dışında) güvenilir üç isim veriniz?” sorularına şu yanıtları verdi:

Veysel Güden (Pile Muhtarı)

“ Erken seçim konusunu havanda su dövme olarak görülüyorum. Bu şekilde bir yere varılamayacağı kanaatindeyim. Önemli olan ideolojilerin temsil edilmesidir.

Yeni parti görmek istemem aksine mevcut partilerin daraltılmasını istiyorum.

İki merkezi parti olsun; iki farklı ideoloji temelinde oluşsun parlamento.

Ben bireylerin değil ideolojilerin ülkeyi yönetmesi taraftarıyım.

Topluma faydası olan insanlarında iki merkezi ideoloji temelli partide yer almasını isterim.

İsimler değil belirli bazı ideolojiler temelinde ülkeye faydası olacak ilkeli insanların siyasette yer almasını istiyorum.”

İsmail Kozanoğlu (Akdoğan Muhtarı)

“Erken seçim gerekli değil çünkü zamanı değildir. Biz halkın içindeyiz insanların başka sıkıntıları vardır. Seçimle ilgili değil insanlar.

Erken bir seçimde genel olarak insanlar bu partilerin hepsinden bir bıkkınlık geldi.

Kimseye güven kalmadı, bütün partiler denendi, halka yönelik kimse cevap vermedi.

Yeni bir parti oluşacaksa bu partinin ideolojisi ve hedefleri de önemli.

Siyasete girmesini istediğim ve güvendiğim isimlerden biri Asım Dedezade’dir. Fikirleri çok hoşuma gidiyor.

Reşat Akar’ı da görmek istiyorum onun görüşleri fikirleri bizim için çok önemlidir belki bir eğitimci bir akademisyen de olabilir.”

Musa Yıldırım (Beyarmudu- Çayönü Muhtarı)

“Erken seçim eğer çıkmazdaysa gereklidir.

Erken seçimde mevcut partilerden elememiz gereken kişiler vardır.

Yeni parti olmasın, parlamentoda iş adamı olmasın, Reşat Akar olsa fena olmaz… Veya Akademisyenler ve hukukçular olsun.”

Mustafa Tan (Beyarmudu Muhtarı)

“Bence erken seçime gitmek gereksizdir. Bu zamanda seçim mi olur halkın derdi seçim değildir geçimdir, sağlıktır.

Ne erken ne geç seçimde yeni bir parti görmek istemiyorum eskilerini oluşturanlar da yeni diye çıktıydılar halk için ne yaptılar. Yenisine gerek yoktur.

Kişilerin partiler içerisinde kaybolduğuna inanıyorum. Beğendiğim birkaç insan vardır ama isim olarak söylemek pek doğru değil.”

Muhammet Mustafa Yeşilleme (İncirli Köyü Muhtarı)

“Erken seçime seçim yasasını değişmesi gerekiyor.

Değişip hemen gitsinler bence. Bu seçim yasası ile gidilmesi doğru değildir. Mesele seçim değil ama ülkenin sorunlarını çözsünler. Öncelikli sorunumuz seçim değil geçimdir.

Mevcut partilere değil, partilerde olacak yeni insanlara oy vermek isteriz yeni beyinler, yeni yüzler, yeni insanlar olsun istiyorum.

Mevcut siyasilerin dışında yeni insanlar olmasını istiyorum. Bunlar; Sultan Vural, Fırtına Karanfil, Reşat Akar olabilir.

Reşat Akar beyin fikirleri görüşlerini beğeniyorum ben faydalı olacağını da düşünüyorum.”

Turgay Alıkan (Köprülü Muhtarı)

“Erken seçim konusunda gereksiz olduğunu düşünüyorum.

Usandık seçimlerden artık, değişen bir şey olmuyor çünkü.

Ben partiliyim yine partime oy veririm.

Bence yaşamadan karar vermek doğru olmaz. Birçok isim olabilir ama şu anda aklımda yok.”

Ayşe Korol (Türkmenköy Muhtarı)

“Şimdi gerçekten öyle bir şey yapılsa ne olacak. Hiçbir şey fark etmez boş yere zaman kaybedeceğiz. Hepsine saygım vardır ama halk olarak zarar görüyoruz.

Bir an önce oturup çözüm bulsunlar halkın yarısı gitmeyecek seçime.

Bir yerden hastalık bir yerden geçim sıkıntısı nerde bulacağız parayı da seçime gidelim.

Mevcut seçimlerde ben her zaman tecrübe sahibi olan partilere ve insanlara oy vermek taraftarıyım.

Ülkeye de konularına da hakim olan insanlar olsun mecliste.

Yeni insanlar da girecekse girsin meclise bilgili insanlar lazım ama tecrübe de önemlidir.”

Ali Buruk (Anadolu Mahallesi Muhtarı- Mağusa)

“Erken seçim tamamen gereksizdir. Bu Covid-19 döneminde yaşanan zararlara, işsiz kalan insanlara işletmelere çözüm bulsunlar.

Paraları varsa insanlara yardımcı olsunlar.

Mevcut partileri bu zamana kadar hangisine oy verdiysek hepsi boşa çıktı.



Seçtiğimiz kişiler vatana ve millete hayırlı olmadılar ne yazık ki, kendi çevrelerine hayırları oluyor.Yeni partiye gerek içindeki kişiler değişmesi gerekiyor.Artık yeni adaylar gerekiyor.

Şu anda parlamento dışında bulunan akademisyenler veya hukukçular olabilir.

Yani Milli Eğitim Bakanı olacaksa akademisyen olması, Sağlık Bakanlığında bir doktor olabilir ama halk için çalışacak kendi için değil.”



Metin Delideniz (Canbulat Mahallesi Muhtarı- Mağusa)

“Bence değildir. Bir şey değişeceğine inanmıyorum. Partiler önemli değil benim için. Ben iyi adaylar görmek istiyorum.

Parlamentoda görmek istediğim isimlerden bazıları Güneş Güneşoğlu, Reşat Akar’dır. Talat Özçelebi de olabilir.”

Abbas Mendeli (Çanakkele Mahallesi Muhtarı-Mağusa )

“Erken seçim olsa ne olur olmasa ne olur. Hiç fark etmez hiçbir partiden hayır görmedik.

Mevcut partilerden hayır görmedik ama yeni oluşacak bir partiye de güvenmem açıkçası yeni doğmuş çocuk gibi olur onlar da o yüzden eski ama yeni insanlar olsun.

Şu anda mecliste olmasını istediğim insanlar vardır ama isim vermek istemem.”

İmer Çavuşoğlu (Dumlupınar Mahallesi Muhtarı-Mağusa)

“Erken seçim yapılsın da bitsin artık. Parti içi çelişkilerden usandı millet.

Yapılsın seçim olsun bitsin önümüze bakalım.

Benim partim Ulusal Birik Partisidir; bağırır çağırır gider yine oyumu partime veririm ben.

Ama bu seçimde yeni isimler de olması lazımdır hep eski isimlerle olmaz.

Güvendiğimiz kişiler vardır tabi ama bekleyip görelim parti kimleri aday çıkaracak ona göre konuşuruz.”

Mustafa Zorlu (Harika Mahallesi Muhtarı-Mağusa)

“ Erken seçime gidilmemeli daha yeni seçimden çıktık zamanlama doğru değil.

Yeni bir parti oluşumuna ihtiyaç yoktur bana göre.

Mevcutlar kendilerini biraz toparlasınlar yeterlidir.

Sadece ben diyorum sadece kendime güveniyorum. Ben de siyasete girmeyi düşünüyorum kaç yıldır muhtarım artık yavaş yavaş zamanı geldi.”



Mustafa Doğan (Büyükkonuk Muhtarı)

“Erken seçim doğru değil. Özellikle yaşanan ekonomik kriz içerisinde doğru bulmuyorum.

İnsanlarda para kalmadı, kimse seçimi kaldıracak durumda değil.

Seçimin yansımaları otomatikman halkın vatandaşın cebine olumsuz şekilde yansıyacaktır.

Mevcut siyasi partilere oy veririm.

Parlamento dışından birilerinin olmasına tabi ki sıcak bakarım ama bu isimleri söyleyebilmek için çok iyi düşünmek gerekir.”

Adem Baş (Kaplıca Muhtarı)

“Erken seçim olmamalı, olursa batarız.

Hiç kimseye oy vermeyi düşünmüyorum

Bu ülkede uygularıma tercüman olacak güvenilir birinin olduğunu düşünmüyorum.”

Mutlu Şeker (Mersinlik Muhtarı)

“Erken seçime ne ekonomik olarak ne başka bir şey olarak sıcak bakmıyorum.

Ülke de vatandaşta bu seçimi kaldıramaz.

Pandemi sürecini bile atlatamadık şuan uygun bir zaman değildir.

Geçmişte yeni kurulan partilerde gördük bana göre yenisi de eskisi de aynıdır.

Siyasette en güvendiğim isim olarak başta Reşat Akar’ı görmek isterim. Ayrıca Orman Dairesi Eski Müdürü İrfan Tansel Demir veya Halit Bakıcı da güvendiğim isimler arasındadır.”

Ömer Tiraki (Tuzluca Muhtarı)

“Yarın hemen olmalı erken seçim. Erkenden olsun ki bu hükümet bir an önce bozulsun

Yeni bir parti kurulursa desteklerim.

En güvendiğim isimler; Reşat akar, Haluk Doğaner’dir. Ayrıca bir de ben varım.”

Davut Sevindik (Yedikonuk Muhtarı)

“Erken seçim olmamalı diye düşünmekteyim. Bu süreçte doğru değildir.

Mevcut partilere oy vermek isterim.

Güvendiğim isimler Kemal yılmaz, Oğuz Köse’dir. Ayrıca kendime de güveniyorum.”

Mustafa Çobanoğlu (Ersinpaşa Mahallesi Muhtarı- Dipkarpaz )

“Ekonomik kriz varken, pandemi sürecinden geçilirken zamanlama olarak erken seçim yapılmasını uygun görmüyorum, yapılmamalı…

Mevcut partilere oy vermek isterim

Güvenilir bir isim bulmak hiçte kolay değil, söylemek istemiyorum.”