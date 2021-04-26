Güzel bir işbirliği

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (DAÜ KENT-AG) ve Mağusa Suriçi Derneği (MASDER), 18 Nisan Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü dolayısıyla “Evimize/Kentimize Dışardan Bakmak: Mağusa Suriçi’nde Gözü Rahatsız Edenler!” ana temalı fotoğraf belgeleme, sergi ve söyleşi üçlemesini kapsayan bir tarihi çevre farkındalık etkinliği düzenledi.

DAÜ KENT-AG ve MASDER iş birliğinde düzenlenen bu etkinlikle Gazimağusa gibi çok özel bir tarihi kent içinde yaşıyor olmanın değerinin vurgulanması, bu değeri korumanın önemi ile ilgili farkındalığın artırılması hedeflendiği belirtildi.

Etkinliğin Gazimağusa Suriçi’nin BM’nin “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar (SDG11)” hedefi kapsamında, daha sürdürülebilir bir tarihi kent olması ve sürdürülebilir bir topluluğun burada ikametinin sağlanması amaçladığı kaydedildiği, böylece; kentteki problemlerin ortaya konması, gündeme getirilmesi ve tartışılması sağlandığı ifade edildi.