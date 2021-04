"Akıncı’nın masaya koyduğu haritayı bulamadık"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara’ya hareketinden önce Ercan Havalimanı’nda düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni bir vizyon ile Cenevre’ye gideceklerini belirterek, günün sonunda esas söz sahibinin halk olduğunun altını çizdi.

Tatar, her şeyi halkla paylaştıktan sonra bir noktaya götüreceklerini kaydederek, “Halkı sürekli olarak aydınlatmak, gerçekleri paylaşmak ve ona göre bir yol haritası çizmek bizlerin halkımıza borcumuzdur. Biz halkların temsilciyiz. Halk her zaman son sözü söyler” dedi.

“Biz bulamadık haritayı…”

“Harita” konusundaki soru üzerine Cumhurbaşkanı Tatar şöyle konuştu:

“Ben bunu daha önce de gündeme getirdim. Son papağan meselesi gündeme geldi. Akıncı, ‘Tatar, Ankara’nın papağanıdır’ dedi. Ben de dedim ki ‘Haritayı verirken acaba sen kimin papağanıydın.’ Çünkü biz bulamadık bu haritayı… Başmüzakereci Ergün Olgun, Müsteşarım Okan Donangil, Cumhurbaşkanlığı Müdürü Serkan İlseven akşam tekrar bakmışlar, bulamamışlar. Meşhur haritayı bulamamışlar! Ergün Olgun Berlin Zirvesi’yle ilgili tutanakları da hâlâ bulamamış. Bana verdikleri rapor böyle. Harita yok” diye konuştu.

Üslup, Akıncı’ya yakışmıyor

4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın kendisine yönelik söylemlerini kınayan Tatar, “böyle bir üslup kendisine hiç yakışmıyor. Herhalde seçim sonuçlarını halen daha hazmedemedi” dedi.

“Benim kim olduğum ve memleketteki köklerim belli. Benim bu memleketteki çalışmalarım belli. Siyasette belki ondan daha yeniyim, kendisinden 30 sene sonra siyasete girdim ama benim halkçılığımı kimse sorgulayamaz. Ben bir halk insanıyım. İnsanlara her tülü samimiyet ve dürüstlüğümle Kıbrıs’ın her yerinde sesini duyurmuş ve ülkenin en büyük partisinin desteğiyle bu seçimi kazanmış biriyim.” diyen Tatar, sürekli Türkiye’nin adamı şeklinde seçim kazanma yorumlarının da artık yakışık almadığını kaydetti.

Yapılan bu söylemlerin artık hakarete vardığını söyleyen Tatar, “ben Türkiye’nin adamıysam sen kimin adamısın. Ben Türkiye’nin adamı olmaktan gurur duyarım. Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını koruması için bu topraklarda özgürce, gurur haysiyetle ve ayrıca bağımsız şekilde var olabilmek için güveli bir gelecek için Türkiye ile beraber hareket etmek durumundayız” dedi.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, Kıbrıs Türk Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük ve 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun söylemleriyle kendisinin söylemlerinin örtüştüğünü dile getiren Tatar, 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın her şeyi bilirmiş gibi hakaret yağdırmasının doğru olmadığını kaydetti.



“Maraş’ı görüşme niyetimiz yok”

Bir soru üzerine Tatar, Cenevre görüşmelerinde işin esasını, işin prensiplerini, egemenlik meselesini görüşeceklerini belirterek, “Dolayısıyla Güven Yaratıcı Önlemler - ki Maraş da onun bir parçası olabilir- o konuları gündeme getirmiyoruz. O konuları bizim görüşme niyetimiz yoktur” şeklinde konuştu.

“Bu şekilde bir meydan okumayla…”

Lefkoşa İnönü Meydanı’nda cumartesi günü düzenlenen eylemle ilgili bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Tatar, “Herkes bizim vatandaşımızdır. Biz herkesle iyi ilişkilerimizi sürdürmek zorundayız. Ancak böyle önemli bir toplantının arifesinde pandemi döneminde, vakaların artmakta olduğu ve gerçekten kontrol etmekte de zorlandığımız, Sağlık Bakanlığı’nın ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin yaptığı açıklamalara rağmen bu şekilde bir meydan okumayla böyle kalabalık bir toplantının düzenlenmesi hiç de iyi bir şey değil. Sayın Akıncı’nın oraya katılması ve yaptığı konuşmalar da ayrı bir mesele ama ortalığı hiç germe niyetim yok” değerlendirmesinde bulundu.

Gönül rahatlığıyla Cenevre’ye gittiklerini ve önemli bir toplantının arifesinde olduklarını ifade eden Tatar, eylemle ilgili daha fazla yorum yapmak istemediğini ve ancak bunun doğru olmadığını düşündüğünü kaydetti.

Toplantı bugün başlıyor

İsviçre’nin Cenevre kentinde garantör ülkelerin katılımıyla düzenlenecek 5+1 formatındaki “Kıbrıs” konulu gayriresmî toplantı, bugün başlıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla düzenlenecek toplantı, 27-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin bir araya geleceği toplantılarda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti başkanları da eşlik edecek.

Toplantıya kimler katılacak?

Cenevre toplantısına bu amaçla, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP adına Genel Sekreter Gülşah Sanver Manavoğlu, DP adına Atay Ahmet Raşit, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, YDP adına Genel Sekreter Enver Öztürk katılacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Ankara ziyareti ve Cenevre’de gerçekleştirilecek toplantılarda ise, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Oğuzhan Hasipoğlu, Özel Temsilci Mustafa Olgun, Uzman Danışman Osman Ertuğ, Güneş Onar, Sülen Karabacak, Berna Çelik Doğruyol eşlik edecek.

Guterres, liderlerle ayrı ayrı görüştü

Cenevre’de Kıbrıs’la ilgili gayriresmî toplantıların bugün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs saatiyle 18.00’de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 19.00’da da Rum lider Nikos Anastasiadis’le yapacağı ikili görüşmelerle başlaması bekleniyor.

Akşam yemeğinde tüm katılımcılar bir araya gelecek.

Yarın Kıbrıs saatiyle 11.00’de tüm katılımcıların yer alacağı ve konuşmalar da yapacağı bir toplantı planlanıyor. Aynı gün Genel Sekreter Guterres, Cenevre’deki BM binasında taraflarla ikili görüşmeler yapacak. Ardından tüm taraflarla ortak toplantıya geçilecek ve ardından akşam yemeği verilecek.



Konferansın son günü olan Perşembe günü Genel Sekreter Guterres’in Cumhurbaşkanı Tatar’la, ardından da Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis ile ikili görüşmeler yapması ve yeniden bütün tarafların katılacağı bir görüşme de planlanıyor.

Türkiye adına Çavuşoğlu ve heyeti katılıyor

İsviçre'de bugün başlayacak 5+BM gayriresmi Kıbrıs konferansında Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyet temsil edecek.

AB'ye davet gönderilmedi…

Avrupa Birliği (AB), İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayacak Kıbrıs konulu 5+BM görüşmeleri için Birleşmiş Milletlerden (BM) beklediği daveti almadı.

AB yönetimi, bu toplantıda yer almak istiyordu. Ancak AB yetkilileri, toplantıya katılacak taraflara daveti gönderen BM'den bugüne kadar bir davet almadıklarını bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, davet gelmemesine rağmen "BM'nin çabalarına yardım etmeleri için" AB'nin kıdemli bir diplomat heyetini Cenevre'ye gönderdiğini duyurdu.

KKTC, Cenevre'deki toplantıda AB'nin bulunmasını kabul etmiyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile mart başında Ada'da yaptığı görüşmeden sonra "Cenevre'de gerçekleşecek 5+1 görüşmelerine AB'nin gözlemci statüsüyle katılmalarının doğru olmayacağını, bunu onaylayamayacağımızı söyledik. Çünkü kendilerinin tarafsız olmaları beklenemez" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan ile Tatar, Ankara’da görüştü

Tatar, Cenevre’de yapılacak 5+1 toplantı öncesinde gittiği Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre’ye eli güçlü ve gönül rahatlığı içinde gideceğini, Türkiye Cumhuriyeti ile tam bir mutabakat içinde, yan yana yaşayan iki eşit egemen devletin işbirliğine yönelik çözüm vizyonlarını anlatacaklarını belirtti.

Kıbrıs’ta iki ayrı eşit egemen devlet olduğunu ve bu iki ayrı yapının uluslararası camiada eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesi gerektiğini dile getiren Tatar, bunun dışındaki alternatiflerin tüketildiğini, müzakere masalarında 50 yıl daha zaman kaybetmenin anlamı olmadığını söyledi.

Tatar, eğer resmi müzakerelere geçilecekse iki devletliliğe ilişkin vizyonlarının BM Güvenlik Konseyi tarafından da kabul edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Cenevre öncesi, sunulacak yeni tezlerini, bugün Ankara’da tekrar değerlendirme fırsatı bulduklarını dile getiren Tatar, “Memnuniyetle ifade ediyorum ki TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaptığımız çalışmaları gayet yerinde bulmuştur” dedi.

“Erdoğan yaptığımız çalışmaları yerinde buldu”

Tatar, Ankara’da dün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini, görüşmeye Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da katıldığını söyledi.

Cenevre öncesi, orada sunulacak yeni tezlerini, tekrar değerlendirme fırsatı bulduklarını dile getiren Tatar, “Memnuniyetle ifade ediyorum ki TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaptığımız çalışmaları gayet yerinde bulmuştur” dedi.

Kıbrıs’ta yeni bir döneme girildiğini, federasyon temelli bir anlaşma sürecinin gerçekten yoksun olduğunu söyleyen Tatar, buna yönelik görüşmelerden netice alınamadığını belirtti.

Rum tarafının özel statüsünü, tanınırlığını ve Avrupa Birliği’ndeki pozisyonunu, istismar ettiğini, Kıbrıslı Türklerle yetki ve zenginlikleri paylaşma niyetinde olmadığını belirten Tatar, bunun Türkiye Cumhuriyeti tarafından da müşahede edildiğini kaydetti.

Erdoğan: Tatar’ın vizyonuna tam destek vereceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Erdoğan, dün Kabine Toplantısı öncesinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı misafir ettiklerini kaydederek, Tatar ile görüşmelerinde ikili iş birliği konularını, bugün Cenevre'de gerçekleştirilecek "gayriresmi 5+1 Birleşmiş Milletler" toplantısını ele aldıklarını aktardı.

Tatar'ın Cenevre'de, Kıbrıs Türk halkından aldığı destekle egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm vizyonunu gündeme getireceğini dile getiren Erdoğan, "Türkiye olarak biz de bu vizyona tam destek vereceğiz. Özellikle Kıbrıs'ı çözümsüzlüğe mahkum etmek isteyen, Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizi ambargolarla yıldırmaya çalışan zihniyete müsamaha göstermeyeceğiz. Toplantının sonucu ne olursa olsun Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tatar onuruna verdiği iftar yemeğine katıldı

Cenevre’de gerçekleşecek olan 5+BM gayrıresmi toplantısına katılmak üzere Ankara’da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, onuruna verdiği iftar yemeğine katıldı.