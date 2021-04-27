Kuzeyde 46, güneyde 611 yeni vaka

Coronavirüs güncel verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 46, Güney Kıbrıs’ta 611 vaka tespit edildi, 3 kişi yaşamını yitirdi.

KKTC’de son 24 saatte yapılan 8 bin 495 test neticesinde 39’u yerel 46 pozitif vakaya rastlandı, 93 kişi ise taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, pozitif vakalardan 1 kişi hava yolu ile ülkeye gelirken, 6 kişi ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup gözetim altında bulunmaktaydı.

Vakalardan 19’unun Lefkoşa, 8’inin Gazimağusa ve 12’sinin ise Girne bölgesinden olduğu bildirilirken, vakaların bölgelere göre dağılımı şu şekilde kaydedildi:



Lefkoşa: Gönyeli-2, Marmara-1, Taşkınköy-2, Kızılbaş-1, Düzova-1,Ortaköy-5, Hamitköy-1, K.Kaymaklı-2, Yenikent-1, Yakındoğu Bulvarı-1,Haspolat-1, Çağlayan-1Girne: Girne Merkez- 8, Dikmen-1,Alsancak-3 ,Gazimağusa: Gazimağusa Merkez-2,Maraş-1,Gülseren-2, Karakol-1, Ulukışla-1, Yeniboğaziçi-1

Güneyde 50 bini aşkın test

Güney Kıbrıs’ta ise 50 bin 601 test, 611 yeni vaka tespit edildi. Yaşları 48, 89 ve 90 olan 3 kişi ise hayatını kaybetti.