‘Genişletilmesi lazım’

Mehmetçik Belediyesi sınırlarındaki yerleşim yerlerini kapsayan imar planı bölge halkına tanıtılırken, ilk itiraz Çayırova’dan geldi.

Köy sakinleri, imar planına tamamen karşı olmadıklarını ancak Çayırova sınırlarının tümünün kırsal tarım arazisi ilan edilmesine itiraz ettiklerini belirtti.

Bölge halkı, imar planının genişletilmesi gerektiğini dile getirdi.

Diyalog’a konuşan Mehmetçik Belediyesi Başkanı Cemil Sarıçizmeli ise imar planında Çayırova sınırlarının tümünün kırsal tarım arazisi ilan edilmesinin öngörülmediğini ifade etti.

Sarıçizmeli, planın esas amacının inşaata kapalı arazilerin imara açılmasını olduğunu belirtti.

Halk bilgilendirildi

Mehmetçik İmar Planı (MİP) Tasarısı, önceki gün Çayırova’da gerçekleştirilen toplantıda bölge halkına anlatıldı.

Hüseyin Cumaoğlu Hoca tarafından Lefkara Evi’nde organize edilen toplantıya Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, köy muhtarı Salih Dalınç, bazı meclis üyeleri, 45 köy sakini katıldı.



Köy halkının bilgilendirildiği toplantıda imar planı masaya yatırıldı.Yeni planı değerlendiren köy sakinleri, tasarının Çayırova’ya büyük kısıtlamalar getirdiğini belirtti.Köy halkı, imar planını bu haliyle asla kabul etmeyeceklerini, itirazda bulunacaklarını ve gerekirse eylem yapacaklarını belirtti ve bu yönde karar aldı.Köy sakinleri, imar planına tamamen karşı olmadıklarını ancak Çayırova sınırlarının tümünün kırsal tarım arazisi ilan edilmesine itiraz ettiklerini kaydetti.Bölge halkı imar planının genişletilmesi gerektiğini de dile getirdi.

Sarıçizmeli: İtirazları bekliyoruz

Mehmetçik Belediyesi Başkanı Cemil Sarıçizmeli, imar planında Çayırova sınırlarının tümünün kırsal tarım arazisi ilan edilmesinin öngörülmediğini ifade etti. Sarıçizmeli, planın esas amacının inşaata kapalı arazilerin imara açılmasını olduğunu belirterek, “Bölgemizin kalkınmasını, yatırıma açık olmasını istiyoruz. İş kapıları açılması için adım atıyoruz” dedi.

İmar planının yasal bir gereklilik olduğunun altını çizen Sarıçizmeli, belediye olarak tasarıyı halka tanıttıklarını, 42 gün askıda kalacağını, bu süre içerisinde görüş ve itirazları değerlendireceklerini dile getirdi.

Sarıçizmeli, “Planının hayata geçmesi açısından halkın katılımı önem arz ediyor. Bu noktada taslağa itirazların olması kendi isteğimizdir. 27 Mayıs’a görüş ve itirazların gelmesini kadar bekleyeceğiz” dedi.