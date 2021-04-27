Bilgilendirme toplantısı Akdoğan’da yapılacak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Hayvancılık Dairesi ve Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) iş birliğinde ve küçükbaş hayvan üreticilerine yönelik eğitim programları çerçevesinde Akdoğan’da “Küçükbaş Hayvancılıkta Süt Kalitesini Etkileyen Faktörler” konusunda bilgilendirme toplantısı düzenleneceği bildirildi.

verilen bilgiye göre, toplantı, bugün saat 10.00’da Akdoğan Belediyesi Konferans Salonunda yer alacak. Toplantıda, Prof. Dr. Huriye Horoz Kaya “Küçükbaş Hayvancılıkta Süt Kalitesini Etkileyen Faktörler” konusunda üreticileri bilgilendirecek.



Toplantı, pandemi koşulları çerçevesinde maske, mesafe ve hijyen kuralları dikkate alınarak yapılacak.Toplantı bölgedeki tüm üreticilere açık olacak.