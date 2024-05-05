Halk moral buldu

Hüseyin ÇİÇEK-Ergün YAHAT

Açılışı önceki gün görkemli bir kortej yürüyüşüyle başlayan Mormenekşe Enginar Festivali dün de devam etti. Bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği festivalin ikinci günü de renkli geçti.

Mormenekşe Kadınlar Birliği öncülüğünde “Enginar baş tacımız” sloganıyla gerçekleştirilen festivalde sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlendi.

Bu kapsamda enginarlı yemek yarışması yapıldı. Yarışmada 35 katılımcının enginarla yaptığı birçok yemek görücüye çıktı.

Jüri üyeleri tarafından yemekler tek tek tadıldı ve kazanlar belirlendi. Ana yemekler, aperatif ve tatlılar olarak 3 kategoride düzenlenen yarışmada kazanalar açıklandı.

Ana yemekler

1- Gökçen Çırakoğlu

2- Ayşe Çırakoğlu

3- Şengül Kaleci

Aperatifler

1- Bediz Sarı

2- Peri Peran Akkaplan

3- Su Dudu Özdesoy

Tatlılar

1- Yasemin Salime Öztemiz

2- Yakamoz Emete Onaç

3- Bediz Sarı

Enginarlı ürünler stantlarda yerini aldı

Öte yandan Mormenekşeli kadınların hazırladığı enginar macunu, lokumu, turşusu, reçeli, sirkesi festival alanında kurulan stantlarda yer aldı. Açılışı yapılan 3 ayrı sergide Kıbrıs tarihinin geleceğe taşınması için özenle hazırlanmış el işleri sergilendi. Ayrıca enginar desenli el işleri de sergilenirken, satışı da yapıldı. Bu arada, Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Mormenekşe Enginar Festivali’ne katıldı. Meclis'ten yapılan açıklamaya göre, burada bir konuşma yapan Başkan Töre, Kıbrıs Türk halkının milli bir kültürü olduğunu ve bu kültürün mutlaka yaşatılması gerektiğini söyledi. Üretime büyük önem verdiklerini ifade eden Töre, üretimin korunması ve teşvik edilmesinin devlet ve hükümetin görevi olduğunu belirtti.

Töre, Enginar Festivali’nin KKTC’nde bir marka haline geldiğini vurgulayarak üreterek kazanacaklarını, çoğalacaklarını ve güçlü olacaklarını kaydetti. “Ekonomik olarak da sosyal olarak da güçlü bir devlet olmamız lazım” diyen Töre, alın terine her zaman önem vereceklerini dile getirdi. Bu topraklar için verilen mücadelenin yerini alın teri ile yapılacak mücadelenin alması gerektiğine işaret eden Töre, emek veren herkese saygılarını sundu. Töre, Festivalin gerçekleşmesinde emeği geçenleri kutladı.