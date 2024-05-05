Kıbrıs’a davet etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İslam İşbirliği Teşkilatı 15. Devlet ve Hükümet Başkanları zirvesinin gerçekleştirileceği konferans merkezinde Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow tarafından kapıda karşılandı. Tatar’ın Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow’u Kıbrıs’a davet ettiği belirtildi.

Gambiya'nın başkenti Banjul'da düzenlenen 15. İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) Devlet ve Hükümet Başkanları zirvesi başladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Sürdürülebilir Kalkınma için Diyalog Yoluyla Birlik ve Dayanışmanın Güçlendirilmesi" temasıyla üç yıl aradan sonra gerçekleştirilen 15. zirvede ülkemizi temsil ediyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gözlemci üye olduğu İİT’nin 15. zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Tatar ikili görüşmeler gerçekleştirecek, devlet ve hükümet başkanları onuruna verilecek yemeğe de katılacak.

Cumhurbaşkanı Tatar zirveye sesleneceği bir de konuşma yapacak.

İİT aile fotoğrafında yer aldı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. Devlet ve Hükümet Başkanları zirvesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsilen Gambiya’nın Başkenti Banjul’da bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, zirvenin resmi açılışından önce üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile birlikte aile fotoğrafında yer aldı.

