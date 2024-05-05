Bellapais’te renkli bir gün

Ekonomik, turistik ve kültürel bir ürün olan İpek Böceği yetiştiriciliği ve ipek koza işlerinin tanıtılması amacıyla her yıl düzenlenen Kıbrıs İpek Koza Festivali’nin 19’uncusu dün başladı.

Festivale Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, bazı milletvekilleri, bölge halkı katıldı.

Girne Belediyesi’nin, Beylerbeyi Muhtarlığı ve Yeşil Barış Hareketi işbirliğinde düzenlenen ve Bellapais Manastırı önünde yer alan festival bugün de sürecek. Festival kapsamında dün çeşitli halk dansları, modern dans gösterileri, Beylerbeyi Anaokulu öğrencilerinin "Ìpek Böceğinin Yolculuğu Sergisi", İpek Koza el sanatları atölye çalışmaları, Bellapais'te ipek böceği yetiştiriciliği ve Kıbrıs’ta ipek böcekçiliğinin tarihi konulu sunumlar, konserler ve dans gösterileri yer aldı.

Festival boyunca manastır önündeki alana kurulan stantlarda ipekböceği, çeşitli el sanatları ve yiyecek içecek satışları da yapıldı.

Festivale katılan Ataoğlu, stantları gezerek, esnaf ile sohbet etti.

Ataoğlu'na festival ziyaretinde, UBP Milletvekili Hasan Küçük, Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç eşlik etti.

Önemli bir etkinlik

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, , Kıbrıs İpek Koza Festivalinin, kültürel etkinliklerin en önemlilerinden olduğunu belirtti.

Tüm Akdeniz’in en özellikli yerlerinden biri olan Beylerbeyi köyünün gerçek potansiyel ve değerinin henüz gerektiği kadar anlaşılamadığını dile getiren Şenkul, Beylerbeyini ve bu önemli kültürel değeri dünyaya tanıtmak amacıyla çalışacaklarını söyledi.

Sanatsal bir ürün

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise İpek Koza Festivali'ni hayata geçirerek, 19’uncusuna ulaştıran Girne Belediyesi, Yeşil Barış Hareketi ve Beylerbeyi Muhtarlığını kutladı.

Erhürman, ekonomik, turistik ve kültürel bir ürün olan İpek Böceği yetiştiriciliği ve ipek koza işlerinin, yıllar içinde çeşitlendirilerek sanatsal bir ürüne dönüştürüldüğünü kaydetti.

50 yıl önce 5 yaşındayken kendisi ve yaşıtlarının ipek böceklerine duyduğu ilgi ve sevginin, bu günün 5 yaşındaki çocuklarında da devam ettiğini görmekten büyük keyif aldığını dile getiren Erhürman, kültüre ait değerlerin kuşaklar arasında aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2024, 00:59