Geçmişisin ‘Ayak İzleri’

Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi Derneği’nin 49’uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen ve konseyin tarihsel sürecini konu alan “Ayak İzleri” isimli serginin açılışı dün akşam yapıldı; ardından resepsiyon düzenlendi. Lefkoşa- Arabahmet’teki TaşEv Butik Otel’de yer alan etkinliğe çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, Girne Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt, Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi Derneği Genel Başkanı Remziye Taneri, Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi Derneği Kurucu ve Onursal Başkanı Dr. Latife Birgen, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, Anglo Turkish Association -Kuzey Kıbrıs Türk Birliği’nin eski As Başkanı ve komite üyesi Hatice Kerimgil ve DAÜ Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi Başkanı Süheyla Üçışık Erbilen birer konuşma yaptı. Sergide emeği geçenlere plaket takdimi yapıldı, ardından kuruluş yıl dönümü dolayısıyla pasta kesildi. Küratörlüğünü akademisyen Mutlu Soykurt’un yaptığı sergi, Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi’nin tarihsel gelişimini konu alıyor. Sergi, 3-8 Mayıs tarihlerinde, 16.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.



