Öncelik eğitim

Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs Türk Ortopedik Engelliler Derneği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği iş birliğiyle "Ortezlemede Yenilikçi Yaklaşımlar" sempozyumu düzenlendi.

Sempozyum Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Thalassaemia Merkezi toplantı salonunda yer aldı.

Açıklamaya göre, Türkiye'den gelen uzmanların da konuşmacı olarak katıldığı sempozyumda Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, teknolojik ilerlemelerin sağlık alanında uygulanmasının önemine vurgu yaptı.

“Dünya genelinde teknoloji hızla ilerliyor ve tıbbın da bu gelişmelere ayak uydurarak yenilikleri hayata geçirmesi kaçınılmazdır. Ortez ve protez teknolojisi, günlük yaşamı daha ergonomik hale getirerek organik olmayan yapılarla birebir uyum sağlayarak yaşamı kolaylaştıran önemli bir alandır.” diye konuşan Dinçyürek, KKTC’de bu alanda yaşanan eksiklikleri kapatma yolunda hızla ilerlediklerini ve teknolojik gelişimleri sağlığın her alanında kullandıklarını kaydetti.

Dinçyürek, yeni teknolojilerin hem sağlık profesyonellerine hem de hastalara yeni olanaklar sunacağını ifade etti.

Şu anda belli imkanların olduğunu, bu imkanları güncel yeniliklerle birleştirerek hayata geçirmek hedefinde olduklarını kaydeden Dinçyürek, yeni teknolojilerin kendilerine, hekimlere ve en başta hastalara yeni ufuklar sağlayacağını belirtti.

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit de, sempozyumun farkındalığı artırarak faydalı bilgiler sunacağını belirtti, desteklerinden dolayı Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek'e teşekkür etti.