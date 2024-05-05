Öğrencilere katkı 

Merit Otellerinin okullar düzeyinde sürdürdüğü sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu öğrencilerine 10 bisiklet, 10 scooter ve 20 kask hediye edildi.

Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu yönetiminin, öğrencilerin istekleri doğrultusundaki talebine istinaden, çocukların motor becerilerinin gelişimi ve sosyalleşmeleri için önemli olan scooter ve bisikletler, kasklarıyla birlikte temin edilerek Merit Otelleri yetkililerinin okulu ziyaretiyle öğrencilere teslim edildi.

Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu Müdürü Esma İneci, öğrencilerin arzusunun yerine getirilmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek Merit Otellerine teşekkür etti.

Merit Otellerinin yıllardır çocuklara dokunan birçok katkıya imza attığını anımsatan Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses, çocukların yüzünün güldüğünü görmenin kendileri için en büyük kazanım olduğunu vurguladı.

Merit’in sosyal sorumluluk projesi

Merit grubu, 2023 yılı Kasım ayında geniş kapsamlı bir sosyal sorumluluk projesi başlamıştı.

İki aşamalı olan sosyal sorumluluk projesinde Girne’nin batısında yer alan 8 okulun altyapılarının iyileştirilmesi, eksik eğitim araç gereçlerinin giderilmesi ve modernleştirilmesiyle ilgili olarak adım atılacağı belirtilmişti.

Sosyal sorumluluk projesinin ikinci ayağında ise öğrencilerin spor, kültürel ve sanatsal gelişmelerine de katkı sağlayacak etkinlikler organize edileceği vurgulanmıştı. Bu kapsamda birçok okulun eksikliklerini gideren ve katkı yapan Merit, son olarak geçtiğimiz nisan ayında Lapta Yavuzlar Lisesine soğutma hazneli arıtma sisteminin kurulmasını sağlamıştı.



