Paskalya cesaret verdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios’un Paskalya mesajlarında Kıbrıs meselesine ilişkin yaptıkları açıklamalar dikkat çekti. Hristodulidis “işgalle asla uzlaşmayacağız” ifadelerini kullanırken, Yeorgios ise Ada’daki Yunan varlığının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis Ortodoks Rumların Hz İsa’nın çarmıha gerildikten sonra dirildiği inancıyla kutladıkları Paskalya nedeniyle TV’de yayınlanan mesajında “İşgalle asla uzlaşmayacağız” dedi.

Riknews’ün haberine göre Hristodulidis Kıbrıs sorununun, uzlaşılan çerçeve ve müzakere kazanımları temelinde, AB ilke değer ve hukukuna saygıyla çözülmesi için müzakereleri derhal başlatma çabalarına devam edeceğini belirtti.

Güney Kıbrıs’ta “diriliş” çanları çalmasına rağmen KKTC’deki kiliselerde çalmadığına dikkat çeken Hristodulidis “istila” olarak nitelediği 1974 Barış Harekatı’ndan bugüne “ülkenin ve vatandaşlarının zorluk çekmeye devam ettiğini” öne sürdü, “Ne kadar zorlukla ve uzlaşmazlıkla karşılaşsak da engelleri aşmak için çabalıyoruz” dedi.

“Helenler birlik olmalı”

Helenlerin birlik olması gerektiğini belirten Başpiskopos Yeorgios, Ada’daki Yunan varlığının artarak devam etmesi dileğinde bulundu.

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios, Yunanistan’ın bir süre önce Güney Kıbrıs’a 4 F-16 savaş uçağı ve iki fırkateyn göndermesinden memnuniyet belirterek, sözde “Türk işgalinden ve Kıbrıs’ın tamamının ele geçirilme tehdidinden korumak” amacıyla Ada’daki Yunan varlığının artarak devam etmesi dileğinde bulundu.

Philenews ve diğer internet gazeteleri Yeorgios’un, Hristiyanların Hz İsa’nın çarmıha gerildikten sonra dirildiği inancıyla kutladıkları Paskalya Bayramı nedeniyle yayımladığı genelgede “vatanı kurtarma mücadelesine” atıf yaptı. Bu mücadelenin başarısı için bütün Helenlerin birlik ve ruh birliğine ihtiyaç olduğuna” işaret etti.

Hz İsa’nın çarmıha geriliş ve diriliş sürecinin Rum ve Yunan halkının tarihi süreciyle özdeşleştiren Yeorgios “acının geçici olduğuna iman ederek, diriliş ve zafer umuduyla mücadele” çağrısı yaptı.

Barış Harekatı’ndan bugüne Ada’da devam etmekte olan durumun Rum halkının “çarmıha gerilişi” olarak tanımlandığı genelgede “İsa’nın dirilişinin, kendi diriliş günlerinin de geleceğini doğruladığı” kaydedildi.

Yeorgios “vatanı kurtarma mücadelesinde” başarılı olmaları için tüm Helenizm’in, tüm ulusun birlik ve uzlaşı içerisinde olması gerektiği” görüşünü de ortaya koydu.

