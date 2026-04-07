Beğeni topladı

Bahar Esintileri Sanat Derneği Korosu ile Çatalköy Esentepe Belediyesi Ahenk Türk Müziği Korosu, Adana Portakal Çiçeği Festivali kapsamında düzenlenen kortejde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) temsil etti.

Açıklamaya göre; 3-5 Nisan tarihleri arasında Atatürk Parkı ve Merkez Park’ta üç ayrı konser veren iki koro, toplam 68 kişilik kadrosuyla festivale katıldı. Konserlerde Kıbrıs şarkıları ile Türk müziğinin eserleri seslendirildi.

7 kişilik orkestra eşliğinde sahne alan korolar, Şef Bahar Gökhan yönetiminde performans sergiledi. Konserlerde izleyiciler de eserlere eşlik etti.

Festival çerçevesinde Adana Büyükşehir Belediyesi’nde düzenlenen resmi kabulde, koro üyelerine plaket ve bayrak takdim edildi.

Festivale, Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ve eşi de katıldı.

Kortej yürüyüşü sırasında Kıbrıs şarkılarını Adanalılarla birlikte seslendiren korolar, taşınan KKTC bayrağıyla izleyicilerden alkış aldı.

