Pişman oldular

Gümrük ve Rüsumat Dairesi görevlileri önceki gün Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda, KKTC’ye geçiş yapan Andreas Vrachimis kullanımında ve Georgios Olympios’un yolcu olarak bulunduğu araçta arama yaptı.

Yapılan aramada gümrüğü ödenmemiş 16 bin 650 Euro değerinde toplam 49 adet Playstation-5 oyun konsolu tespit edilerek emare olarak alınırken, zanlılara 49 bin 950 Euro ceza kesildi. Ancak gümrük cezası ödemeyen zanlılar tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 30 Mayıs 2025 tarihinde saat 14.25 raddelerinde Lefkoşa’da bulunan Metehan Sınır Kapısında Güney Kıbrıs’tan gelen zanlı Andreas Vrachimis yönetiminde bulunan PTZ 276 plakalı araçta arama yapıldığını söyledi. Polis, gümrük memurları tarafından yapılan kontrolde aracın arka koltuğunda 16 bin 650 Euro değerinde 49 adet Sony Playstation -5 oyun konsolu tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti. Polis, sürücü Andreas Vrachimis ile araçta yolcu olarak bulunan Georgios Olympios’a işledikleri suçların izah edildiğini ve gümrük memurları tarafından 49 bin 950 Euro gümrük cezası kesildiğini açıkladı. Polis, ancak zanlıların gümrük cezası ödemedikleri için tutuklandıklarını söyledi. Polis, soruşturma başlatıldığını, zanlıların oyun konsollarını Kuzey Kıbrıs’a kim ve kimler için getirdiğine dair araştırma yapılacağını belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

