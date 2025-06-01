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Otopsi raporu açıklandı

Ahsen Nur Kilitçioğlu’nun ölüm sebebinin “beyin kanaması ve suda boğulma” olduğu belirtildi

Otopsi raporu açıklandı

Gazimağusa'da önceki gün denizde ölü bulunan  Ahsen Nur Kilitçioğlu'nun otopsisi dün yapıldı. Kilitçioğlu'nun ölüm sebebinin beyin kanaması ve suda boğulma olduğu tespit edildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada,  Gazimağusa’da, Silver Beach plajının yaklaşık bir kilometre kuzeyinde sahilde, deniz içerisinde ve kayalıklar arasında cansız bedeni bulunan Ahsen Nur Kilitçioğlu’nun yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “beyin kanaması ve suda boğulma” sonucu olduğunun tespit edildiği belirtildi. 
 

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