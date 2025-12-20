Kişi başı 40 bin TL

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Yenicami Mahallesinde Türkmenistanlı şahıslara oturum izni alabilmek için sahte kira söz-leşmesi ve ikametgah belgesi düzenledikleri gerekçesiyle tutuklanan Yenicami Muhtarı S.Ö., (E-46) eşi K.Ö. (K-42) birlikte çalıştıkları A.Y.A (K-57) dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, Yenicami Mahallesi Muhtarı S.Ö.’nün eşi K.Ö ve A.Y.A. ile birlikte hareket ettiklerini anlattı. Polis, zanlıların para karşılığında sahte kira sözleşmeleri ile sahte ikametgah belgeleri düzenlediklerini belirtti.

Polis, sahte kira sözleşmelerinin K.Ö.. adına kayıtlı Hatay Sokak’taki dört ayrı apartman dairesi üzerin-den hazırlandığını açıkladı.

Polis memuru; zanlıların düzenledikleri sahte kira sözleşmelerini Vergi Dairesi’nde tedavüle sürerek onaylattıklarını, ardından sözleşmeleri para karşılığında anlaştıkları şahıslara ikametgah belgeleriyle birlikte verdiklerini söyledi.

Polis, bu belgelerin Polis Muhaceret Şubesi’ne sunulmasının sağlandığını, böylece ilgili kişiler adına oturma izni işlemlerinin başlatılıp onaylandığını belirtti.

Polis, bu şekilde sahtekarlıkla kayıt ve 63 bin 500 TL ile 470 ABD Doları para temin edildiğini açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlıların 40’ar bin TL nakit teminat yatırmaları, her biri için birer kefilin 500 bin TL’lik kefa-let senedi imzalaması şartlarıyla serbest bırakılmalarına karar verdi.

