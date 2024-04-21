Proje onaylandı

Güney Kıbrıs'ta Elektrik İdaresi’nin (AİK), “Yerolakko” (Alayköy) köyündeki ara bölgede kalan alanda, güneş parkı kurmayı planladığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, “AİK Tarafından Yerolakko’da Ara Bölgede Güneş Parkı” başlıklı haberinde AİK’in, 3.1 megavat gücündeki önerdiği güneş parkının, Barış Gücü’nün kontrolündeki ara bölgedeki alana girdiğini yazdı.

Projenin amacının üretim, elektrik enerjisi ticareti ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılmasına katkı koymak olduğunu yazan gazete, projeye ilişkin inşaat izninin alınması için AİK’in ilgili makamlara ve Çevresel Etki Değerlendirme Birimi’ne (MEEP) başvurularda bulunduğunu belirtti.

Güneş parkının, 38 bin 518 metrekarelik alana inşa edilmesinin planlandığını yazan gazete, bahse konu arazilerin, sulanmayan orta verimli tarım arazilerinin kullanımıyla, ara bölgede yer aldığını, bu nedenle Tarım Bakanlığı’nın da projeye onay verdiğini yazdı.

Ara bölgedeki, eski Lefkoşa Havalimanı'na yakın hali araziler içinde, aydınlatma direklerinin de bulunduğunu bu nedenle Sivil Havacılık Dairesi ile iletişime geçildiğini yazan gazete, Sivil Havacılık Dairesi’nin, önerilen projeye bağlı tesislerden, hali arazilere geçiş hakkı alanının kullanılmasına herhangi bir itirazda bulunmadığını belirtti.

Habere göre, Lefkoşa Havalimanı'nın yeniden faaliyete geçmesi durumunda güneş parkı panellerinden bazılarının, aydınlatma kablolarının korunması ve bu parsellerden hali arazilere geçişin kolayca sağlanması amacıyla taşınmasının da talep edilmesi olasılığı bulunuyor.

