Askerler yakaladı

Lefkoşa’da Yiğitler Burcu Parkı civarından Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a yasa dışı bir şekilde geçiş yapan İ.K.(E-19) ve E.B.(E-51), görevli askerler tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Zanlıların üzerinde yapılan aramada 300 gram sentetik cannabionid (bonzai) uyuşturucu madde ele geçirildi.

Haklarında uyuşturucu madde ithali ve askeri yasak bölgeyi ihlal suçlarından soruşturma başlatılan zanlılar dün sabah mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında ilk etapta bir gün ek süre alınırken, duruş-mada olgular aktarıldı.

Polis memuru; zanlıların 12 Kasım 2025 tarihinde saat 13.00 sıralarında Lefkoşa’da, Yiğitler Burcu Parkı civarında ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptıkları esnada görevli askerler tarafından yakalandık-larını söyledi. Polis, askerler tarafından yakalanan zanlıların polis ekiplerine teslim edildiğini, yapılan üst aramalarında ise yaklaşık 300 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bu-lunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis memuru; zanlıların sorgulamalarında suçlarını kabul ettiklerini, kendilerini yönlendiren bir şahsın talimatı üzerine Güney Kıbrıs’a geçtiklerini, orada tanımadıkları bir kişiden uyuşturucu maddeyi teslim aldıklarını ve ülkeye yasa dışı yollardan geri döndüklerini itiraf ettiklerini söyledi.

Polis, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini, zanlıları yönlendiren şahsın kimliğinin tespit edildiğini ve hakkında tutuklama emri çıkarıldığını belirtti.

Polis memuru; zanlıların cep telefonlarına el konulduğunu, DATA incelemesine gönderileceğini, elde edilecek bulguların soruşturma açısından önem arz ettiğini ifade etti. Polis, ele geçirilen maddenin de laboratuvar analizine gönderileceğini kaydetti.

Polis memuru; her iki zanlı hakkında bir gün süreyle tutukluluk talebinde bulundu.

Mahkeme talep edilen süreyi onayladı.