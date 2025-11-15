Türkiye şehitlerini uğurladı

Gürcistan’da 11 Kasım’da Azerbaycan sınırına yakın bölgede düşen Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait 68-1609 kuyruk numaralı C-130 tipi askeri kargo uçağında 20 asker şehit oldu. Şehitlerden 19’unun cenazesi, Türkiye’ye getirilerek memleketlerinde düzenlenen törenlerle son yolculuklarına uğurlandı. Sadece Şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın cenaze töreni 15 Kasım Cumartesi günü İstan-bul'da yapılacak.

Tiflis’ten Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait A-400 M askeri kargo uçağıyla Türkiye’ye götürülen şehit cenaze-leri, Mürted Hava Üssü’ne iniş yaptı. Cenazeler, konvoy eşliğinde Keçiören’deki Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Yüzlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla konvoyu karşıladı. Şehitler için Ankara’daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Törende şehitlerin isimleri tek tek okundu. Cenazeler, törenin ardından memleketlerine gönderildi.

Ankara’da üç şehit uğurlandı

Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce ve Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapcı için Ankara’da Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bakanlar, TBMM Başkanı, siyasi parti liderleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kuvvet Komutanları, Ankara Valisi, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir 31 yaşındaydı ve Kayseri’de görev yapıyordu. Geçen yıl evlenen Kandemir, Azerbaycan’a gitmeden önce babasını ziyaret etmiş, helallik almıştı. Şehit Kande-mir’in naaşı Ankara’da Gölbaşı Ballıkpınarı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, İzmir’in Karabağlar ilçesindendi ve Ankara Cebeci Şehitliği’ne defnedildi. Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği 28 yaşındaydı, bekar ve dört kardeşi vardı. Çorum’da Ak-şemsettin Camii’nde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Gözyaşları sel oldu

Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu (25) için Konya’da tören düzenlendi. Eşi Fat-manur Kuyucu, eşinin askeri parkasına sarılarak gözyaşı döktü. Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca (27) için Kırklareli Lüleburgaz’da düzenlenen törene ailesi ve binlerce kişi katıldı. Anne Karaca oğlunun fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü. Astsubay Akın Karakuş Sakarya Serdivan’da top-rağa verildi; eşi ve çocukları tabuta sarılarak veda etti.

Pilot Binbaşı Serdar Uslu (39) Bursa’da, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen (38) Kayseri’de, Hava Pilot Bin-başı İlker Aykut Tekirdağ’da toprağa verildi. Şehitlerin birçoğu evli ve çocuk babasıydı; bazı cenazelerde çocuklar babalarının tabutuna sarıldı, eşler askerî kıyafetlerle veda etti.

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan Niğde’de, Hava Uzman Çavuş Emre Sayın Balıke-sir’de, Hava Uçak Bakım Astsubay Emrah Kuran Muğla Milas’ta, Hava Uçak Bakım Astsubay Hamdi Armağan Kaplan Amasya Gümüşhacıköy’de, Hava Uçak Bakım Astsubay İlhan Ongan Bilecik’te, Hava Uçak Bakım Astsubay Nuri Özcan Karabük’te, Hava Uçak Bakım Astsubay Ramazan Yağız Bursa’da, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan Eskişehir’de ve Hava Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok Samsun’da defnedildi.