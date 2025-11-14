‘10 yıla kadar  hapis cezası var’

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanı ve bir çalışanın rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklamasını değerlendirdi.

Sosyal Medya hesabından açıklama yapan Özersay, sorusunu şöyle yöneltti: “Rüşveti aldığını iddia edilen kişiye o rüşveti verdiğini söyleyen ya da tespit ettiğiniz şirket yetkilileri nerede?”

Özersay, Fasıl 154 Ceza Yasası’na göre yalnızca rüşvet alanın değil, rüşvet verenin de ağır suç işlediğini ve 10 yıla kadar hapis cezası alabileceğini hatırlattı.

Ayrıca rüşvet teklif edenlerin de 5 yıla kadar hapis cezasıyla karşılaşabileceğini kaydetti. İtirafçı olması ve polisin olayı aydınlatma amacıyla koruma sağlamasının ayrı bir durum olduğunu belirten Özersay,

Fasıl 154’ün ilgili maddesini şu şekilde aktardı:

“Görev alanına giren bir işi hukuka (mevzuata) aykırı olarak yapması veya yapmaması için, kamu hizmetinde görevli bir kişiye veya bir üçüncü kişiye, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, mal, para veya başka herhangi bir menfaat sağlayan bir kişi, ‘rüşvet verme’ adı verilen ağır bir suç işlemiş olur ve on yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.”

Özersay, kuşkusuz rüşvet olup olmadığı ve suç işlendi ise ne kadar ceza verileceğinin mahkemenin takdirinde olduğunu vurguladı. Ancak yaşananların ve son üç yılda ortaya çıkan olayların gösterdiği çürüme ve olumsuzlukların, ülkenin tek kurtuluşunun temiz ve dürüst siyaset olduğunu herkese gösterdiğini ifade etti.

