‘Özgürce konuşmayı öğretti’

Ömer KADİROĞLU

Güzelyurt Sivil Toplum Platformu temsilcileri, Diyalog tv2020’nin 12’nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Güzelyurt Sivil Toplum Platformu Sözcüsü Şinasi Özdeş, Diyalog TV’nin 12 yılda Kıbrıs Türk halkının özgür düşünceyi ifade etmesinde önemli bir rol oynadığını söyledi.

Özdeş, “Diyalog TV’nin bir eğitim merkezi gibi çalıştığını düşünüyorum. Eskiden halk mikrofon uzatıldığında kaçacak yer arardı, ancak Diyalog TV sayesinde konuşmaya cesaret etti. 200 köyü kapsayan yayınlarıyla adeta bir eğitim hizmeti verdi. Bugün insanlar fikirlerini özgürce ifade ediyorsa, bu Diyalog TV’nin başarısıdır” dedi.

Özdeş, televizyonun ekip ruhuyla halka hizmet etme anlayışının topluma yol gösterici bir rol kazandırdığını belirterek, “Diyalog TV, Kıbrıs Türk halkının önünde bir öncü olmuştur. Bu öncülüğün daha uzun yıllar devam etmesini diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Akar: Birlik, beraberlik içinde hareket etmemiz gerekiyor

Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar ise ziyaret nedeniyle teşekkür ederek, Güzelyurt Sivil Toplum Platformu’nun her zaman Halk Meclisi programlarında yer aldığını hatırlattı. Akar, “Böylesine aktif ve çalışkan bir ekiple bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Ülkemizde birçok sorun var, ancak bunları demokratik ortamlarda konuşarak ve tartışarak çözebiliriz. Kıbrıs Türk toplumu olarak önümüzde zor günler var. Bu nedenle birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz gerekiyor ki huzurlu bir geleceğe ulaşalım” dedi. Akar, ziyaret dolayısıyla Güzelyurt Sivil Toplum Platformu üyelerine teşekkür etti.

