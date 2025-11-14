20 günde yargı

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin park yerinde baygın vaziyette bulunmasının ardından tedavi altına alınan ve üzerinde uyuşturucu bulunan H.A.B.(E-49) yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının daimi ikametgahının İngiltere olduğu, KKTC’de daha önce benzer suçlar işlediği, serbest kalması halinde yargılamadan kaçabileceği belirtilirken, mahkeme tutuklu yargı kararı verdi.

Mahkemede mesele ile ilgili olguları aktaran polis memuru; 7 Kasım 2025 tarihinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi park alanında, Acil Servis’te görevli polisten alınan bilgi üzerine zanlı H. A. B.’nin baygın vaziyette tespit edildiğini belirtti. Polis memuru; zanlının üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu gri renk eşofmanın sol cebinde, küçük şeffaf naylon içerisinde uyuşturucu madde içerdiği tespit edilen iki adet küçük kâğıt parçası bulunduğunu ve söz konusu emarelerin muhafaza altına alındığını mahkemeye aktardı.

Polis, alınan bilgi üzerine olay yerine giderek gerekli incelemeleri yaptığını, emareleri teslim aldığını ve zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ifade etti. Polis, zanlının sorgusunda, maddeleri Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde, bir şahıstan bin TL karşılığında temin ettiğini, bir miktar sarıp içtikten sonra fenalaşarak bayıldığını itiraf ettiğini aktardı. Polis memuru; zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 7 gün ek süre alındığını, soruşturmanın tamamlandığını belirtti. Polis, zanlının daimi ikametgahının İngiltere olduğunu, KKTC’de daha önce benzer suçlar işlediğini, serbest kalması halinde yargılamadan kaçabileceğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlının 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

