Rakam sürekli değişiyor

İlk aşamada Girit üzerinden Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında, daha sonra da İsrail ile deniz altı kablo hattıyla elektrik bağlantısı kurulmasını öngören Great Sea Interconnector (eski Euro Asia Interconnector) projesiyle ilgili haberler, Rum basınında geniş bir şekilde yer almaya devam ediyor.

Kathimerini gazetesi “Projenin Toplam Maliyeti 1,9 Milyar Euro” başlıklı haberinde, Rum Yönetiminin Doğu Akdeniz’in en önemli enerji projelerinden birinin ortaklık şemasında yer alacağını ve kararın gelen hafta kesinleşeceğini haber verdi.

Geçen hafta ortalarında başkanlık sarayında sunulan çalışmanın, İsrail-Güney Kıbrıs-Girit arasındaki elektrik bağlantısına katılıma yeşil ışık yaktığını ve bu projenin gerek Güney Kıbrıs gerekse genel olarak bölgenin bugünkü enerji olgularını değiştireceğini yazan gazete, bahse konu çalışmanın sonuçlarının, projenin Yunanistan “Bağımsız Elektrik İletim Operatörü” (ADMİE)’nin yetkisine geçmesinden çok önce var olan çekincelerin ortadan kalkmasına yardımcı olduğunun görüldüğüne işaret etti.

Bu önemli kararın önümüzdeki 7 gün içerisinde alınmasının beklendiğini ve karar öncesinde Rum Enerji Bakanının Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i bilgilendireceğini yazan gazete, bunun büyük olasılıkla gelen salı günü olacağını belirtti.

Rum kesiminin projeye katılım perspektifinin, projenin uygulayıcısının EuroAsia Interconnector olduğu dönemden bu yana var olduğunu da anımsatan gazete, DNV (Det Norske Veritas) isimli uluslararası kuruluşun çalışmasının sonuçlarına göre, Rum Yönetiminin Great Sea Interconnector’un ortaklık şemasına katılacağını belirtti.

Rum Yönetiminin Great Sea Interconnector’un ortaklık şemasına katılımının yüzde 25 civarında olacağını kaydeden gazete, bu oranın Rum kesiminin stratejik planlamalarını tatmin ettiğinin görüldüğüne işaret etti.

Rum kesiminin amacının, Güney Kıbrıs’ın hisse yüzdesinin ADMİE’nin hisse yüzdesiyle birlikte Güney Kıbrıs’tan Yunanistan’a yönelik elektrik kablosunun çoğunluğunu teşkil etmesi olduğunu ifade eden gazete, elektrik kablosu projesinin hayata geçmesinin toplam maliyetinin 1,9 milyar Euro olarak hesaplandığını ekledi.