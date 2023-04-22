Güney Kıbrıs’ta bazı devlet kurumlarının sistemlerine giren siber korsanlar, Açık Öğretim Fakültesi’nden elde ettikleri kişisel bilgileri sızdırdı.

Alithia gazetesi, kendilerine “Ransomware Medusa” ismini veren korsanların, Rum yetkili makamlarından talep ettikleri fidyeyi alamayınca, Açık Öğretim Fakültesi’ne kayıtlı kullanıcıların kişisel bilgilerini “dark web” ortamında yayınladıklarını yazdı.

Gazete, konu hakkında bilgi sahibi olan uzmanların, bu durumdan etkilenen veya etkilendiğine inanan kullanıcıların tüm internet şifrelerini değiştirmeleri çağrısında bulunduklarını belirtirken, yayınlanan kişisel verilerin büyüklüğünün ne derecede olduğunun ise henüz bilinmediğini aktardı.

Fileleftheros gazetesi ise haberi “Veriler Sızdırıldı – Hackerlar Tehditlerini Yerine Getirdiler” başlığı altında manşetten aktarırken, söz konusu verilerin henüz sadece “dark web” sisteminde olduğunu ancak önümüzdeki günlerde normal internet sitelerinde de yer almalarının beklendiğini yazdı.

Gazete ayrıca uzmanların, korsanların elde ettikleri verilerin çok büyük bir boyutta olması sebebiyle elde edilen verilerin bir günde çalınmadığı, sistematik bir sızma olduğu değerlendirmesinde bulunduklarını aktardı.

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2023, 09:50