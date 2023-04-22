Herkes evinde

Ömer KADİROĞLU- Serdar ŞENGÜL

Ramazan Bayramı’nda 3 günlük tatil ilan edildi ancak ekonomik koşullardan dolayı birçok kişi tatil planı yapamadı. Uçak bileti fiyatları yurt dışına gitmeyi zorlaştırırken, pahalılıktan dolayı yurt içerisindeki tatil fırsatları da değerlendirilemedi. Tatil yapamayan vatandaşlar bayramın ilk gününde aileleriyle vakit geçirdi.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, içerisinde bulunulan ekonomik koşullardan dolayı tatil yapmanın imkansız hale geldiğini belirtti.

Ne dediler…?



Baran Gündüz

“Pazarda bağlama çalarak para kazanmaya çalışıyorum. Dolayısıyla ne Ramazan Bayramı ne de başka özel bir günde tatil yapacak imkanım yok. Bayramı evde ailemle geçireceğim. Bu nedenle bayram heyecanı yaşamıyorum.”

Yıldız Çalışkan

“Tek maaşla ailemi geçindirmeye çalışıyorum. Bayram alışverişi dahi yapamadım. Kaldı ki tatil yapalım. Zaten baştakiler halka huzur bırakmadı. Kimsede heyecan kalmadı. Zaten eski bayramların tadı da kalmadı. Bayram geleneğini dahi doyasıya yaşayamayacağız. Eskiden sevinçle karşıladığımız bayramlar şimdi ekonomik kaygılardan dolayı sıradan günler gibi geliyor.”

Suna Özkurt

“Ekonomik şartlardan dolayı bayramların tadı kaçtı. Zor koşullardan dolayı bayram tatili yapmak hayal oldu. Ekonomik sıkıntıların yanı sıra deprem, hastalıklar tadımızı kaçırdı. Bayramda aile büyüklerimizi ziyaret etmekle yetineceğiz. Sonra evde olacağız. Bayram sevincimizi bile çaldılar.”

Münire Nalbant

“Türkiye’deki depremde memleketimiz Hatay çok kötü etkilendi. Bu nedenle bayramda memleketimize gidemeyeceğiz. Zaten ekonomik koşullardan dolayı yurt dışına gitmek oldukça zorlaştı. Tatil zaten hiç aklımıza gelmedi. Bu nedenle bayramın da diğer günlerden pek bir önemi kalmadı. Zaten eski bayramların tadı da kalmadı.”

Nurettin Çamlıca

“Bayramda değil tatil memleketimize dahi gidemiyoruz. Uçak biletleri çok pahalı... Bu ekonomik şartlarda tatil yapmak hayal oldu. Bırakın tatili bayram alışverişi bile yapamadık. Eskiden bayrama 10 gün kala heyecan duyar, hazırlıklara başlardık. Şimdi ne biz bayram heyecanı yaşıyoruz ne de çocuklarımıza yaşatabiliyoruz.”

Halil Ali

“Ben hayvancıyım, bayramda herhangi bir planım yok. Belki büyüklerimizi ziyaret edeceğiz. Zaten yapabileceğimiz sadece bu. Eski bayramların tadı günümüzde. Vatandaş sofrasına et alamıyor, bir hayvan üretici olarak bu duruma üzülüyorum. Ancak elimizden bir şey gelmiyor, çünkü devletten gerekli desteği göremiyoruz.”

Serhat Karasaç

“Bu bayramda herhangi bir planımız yok. Bayram tatilinde Mağusa ve Girne’ye gideceğiz. Aile ziyaretlerimiz olacak, eski bayramların tadı olmadığı gibi hiçbir şeyin de tadı kalmadı. İnsanlarda eskiden bayram heyecanı ve coşkusu vardı, şimdilerde bu duyguları yaşamak dahi imkansız.”

Fehmi Akyar

“Bırakın tatile gitmeyi eve bile gidemeyeceğiz yakında. Bayram yaklaştı ancak bir heyecan duyamadık. İnsanlar eskisi gibi değil; kimse kimseyi eskisi gibi görmek bile istemiyor. Halbuki manevi olarak bu duyguları yaşatmamız gerek. Keşke ekonomik koşullar bunun için uygun olabilse.”

Ahmet Cabacaba

“Yıllardır Arasta’da esnaflık yapıyorum. Bu bayram insanlar çocuklarına kıyafet veya ayakkabı alamadı. Çarşımız hiç olmadığı kadar boş kaldı. Kimsede bayram heyecanı kalmadı. Ekonomik koşullardan dolayı tatil planı yapmadık. Bayramı ailemle beraber geçireceğim. Tüm halkımızın Ramazan Bayramını kutluyorum.”

Ayşe Yalnız

“Tatil planımız yok, aile büyüklerimizle beraber bayramı geçireceğiz. Nenemiz, dedemiz, anne ve babamız ile birlikte bayram kahvaltısı ve yemeğimiz olacak. Her bayramda bu geleneğimizi sürdürüyoruz. Zaten ekonomik şartlardan dolayı kimse farklı bir şey yapamıyor.”

Enver Sualp

“Her bayram sabah saat 10.00 gibi evde toplanıyoruz, çocuklarımızın, yarısı yurtdışında onlarla telefoniyen bayramlaşıyoruz. Diğer çocuğumuz ise her bayram ziyaretimize geliyor ve geleneğimizi sürdürüyoruz. Eskiden bayramlarda paramız olmazdı ancak mutluyduk şimdi ise paramız var ama mutlu olamıyoruz. Eski bayramların tadı şimdilerde yok.”

Emine Kanıöz

“Bu bayramda eşim ve torunlarımla karavanda olacağız. İlk gün aile büyüklerimizi ziyaret edeceğiz, eski bayramlarda da ninelerimiz geniş sofralarda yemekler yapardı ancak günümüzde bu gelenekleri kaybetmeye başladık. Bizlerde olabildiğince geleneğimizi sürdürmeye gayret ediyoruz herkese mutlu bayramlar dilerim.”

Cemal Kadıoğlu

“Bu bayramda pek planımız yok ancak ilk durağımız kabristan olacak. Ölmüş büyüklerimizi ziyaret edeceğiz, dua okuyacağız. Bayramı alimizle geçireceğiz.”

Kenan Altuncuoğlu

“Büyüklerimizin ellerinden öpeceğimiz, küçüklerimizi sayacağımız güzel bir bayram olacağını umuyorum. Klasik bayram ziyaretlerimiz olacak, şeker dağıtıp geniş sofralarda ailemizle yemek yiyeceğiz. Halkımıza mutlu bayramlar diliyorum.”

Erdoğan Aşık

“Bu bayramda tatil planım yok, aile büyüklerimizi ziyaret edeceğim. Yurt dışında olan yakınlarımız var, eskiden onları görmeye giderdik. Ancak şartlardan dolayı gidemiyoruz. Deprem nedeniyle üzüntü yaşadık ve bu olumsuzlukları giderecek bir bayram diliyorum.”

Kadir Karlos

“Bayram için pek bir hazırlık yapamadık. Ekonomik kriz ve artan fiyatlar nedeniyle sıkıntılar yapıyoruz. Çocuklara bayram için kıyafet almak istedik onu da alabildiğimiz ölçüde almaya çalıştık. Biz kendimizden ödün versek de çocuklarımız için gereken alışverişi pek yapamadık. Tatil planı da yapmadık. Mağusa’dan Gaziveren’e aile ziyaretine gitmek isteyen bir kişi bin lira benzin parası ödemek zorunda kalıyor. Bu nedenle bu bayram eski bayramlar gibi değil. Herkes kötü durumda ve umarım daha iyi günler görürüz. Herkese hayırlı mutlu ve huzur içinde bayramlar diliyorum.”

Serpil Seleger

“Bayram için bir hazırlık yapmak istesek de pahalılık nedeniyle yapamadık. Daha önceki bayramlarda çocuklarımıza da kendimize de ayakkabılar ve yeni elbiseler alırdık, tatile çıkardık ancak bu bayram ne çocuklarımıza hediye aldık ne de plan yaptık. İnşallah önümüzdeki bayramlarda daha mutlu daha huzurlu ve daha bolluk içinde günler görürüz.”

Mahmut Aksoy

“Eskiden bayramlarda huzur, mutluluk ve bolluk vardı. Hayat pahalılığından dolayı hiçbir şey yapamaz olduk. Yazıklar olsun bizi bu duruma düşürenlere. 20 liraya engelli çocuğuma aldığım 200 gram mama 50 liraya dayandı ve alamadım. Hükümet çözüm olarak zam yapıyor ve her geçen gün bu toplum daha da fakirleşiyor.”

Hüseyin Biricik

“Bayram için herhangi bir hazırlık yapamadım. Tek başıma asgari ücretle çalışıyorum. Üç çocuğum var ve bayram için onlara param olmadığı için hediye veya kıyafet alamadım. Daha önceki bayramlarda çocuklarımıza kıyafetler ayakkabılar alırdık, tatil yapardık ancak şimdi kazancımız giderlerimizi ve mutfak masraflarımızı karşılayamaz durumdadır.”

İlyas Özdal

“Eskiden bayramlar daha coşkulu ve insanlar daha heyecanlıydı ancak şimdilerde insanlar bir birinden ekonomik krizler nedeniyle uzaklaştı. Eski bayramları özler durumdayız.”

Mehmet Kurtulmuş

“ Bayram için bir hazırlık yapmadım benim için normal bir gün gibi geçecek çünkü bayramlar eskiden anlamlı ve güzeldi. Şimdilerde hayat şartları, pahalılık ve alım gücünün bitmesi nedeniyle bayramlar bir anlam ifade etmiyor.”

Dilek Özçelik

“Bu sene bayram için maalesef bir hazırlık yapamadık. Sadece çocuklarımız için onları mutlu edecek bütçemizi sarsmayacak hediyeler aldık. Bir yıl önce bin 500 liraya kaldığımız ev bugün 7 bin kusur liraya yükseldiği için eskisi gibi harcama yapamıyoruz. Elektrik, kira, mutfak giderleri derken bayram için harcama yapacak pek bir imkân yok. Gelir gider dengesizliği nedeniyle sosyal yaşam için bir imkân kalmıyor.”