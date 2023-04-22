Adada farklı bir bayram

Ömer KADİROĞLU

Kara sınır kapıları bayramın ilk gününde yine aşırı bir yoğunluk yaşadı. Binlerce Rum dün Lefkoşa’nın Metehan kapısından kuzeye geçerek araçlarına ucuz yakıt aldı. Benzeri yoğunluk Beyarmudu ve Derinya sınır kapılarında da yaşandı.

Bayram tatilini fırsat bilen Kıbrıslı Türkler de dün güneye akın etti. Güneye geçenlerin büyük bir kısmı neredeyse yarı fiyat olan et almak için kasaplara ve marketlere uğradı.

Uzun araç kuyruklarından rahatsız olan vatandaşlar, Diyalog aracılığıyla yetkililere ‘yeni kapıların açılması’ yönünde çağrı yaptı.

“Halk ilgi gösterdiğine göre, yetkililere düşen görev kapı sayısını artırmak ve geçişleri kolaylaştırmaktır” diyen vatandaşlar; Diyalog medyanın bu konuda ısrarlı yayınlarını sürdürmesinden duyulan memnuniyeti dile getirdi.