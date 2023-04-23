14 Mayıs sonrasına hazırlanıyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlaması çabası çerçevesinde Paris ve Berlin’e gitmeyi planladığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bu iki önemli başkenti Mayıs ayının ilk yarısında, Türkiye’deki seçimlerden önce ziyaret etmeyi planladığını yazdı.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak Hristodulidis’in Paris ziyaretinin, Mayıs ayının ilk on günü içerisinde gerçekleştirileceğini, bunun büyük bir ihtimalle Kral Charles’ın taç giyme töreni tarihine yakın olacağını belirtti.

Paris ziyareti tarihinin ise Fransa’daki iç karışıklık nedeniyle henüz belirlenemediğini belirten gazete, Berlin ziyaretine ilişkin tarihin de henüz kesinleşmediğini ancak Mayıs ayının ilk on beş günü içerisinde yapılmasının beklendiğini yazdı.

Gazete Hristodulidis’in, 9-10 Mayıs tarihlerinde İsrail’e resmi ziyaret gerçekleştireceğini de anımsattı.

Habere göre Rum Haber Ajansı’nın hangi ülkelerin ziyaret edileceği sorusu üzerine Hristodulidis, yakında yapılacak olan açıklamalara atıfta bulunurken, ziyaretlerin Kıbrıs sorununa ilgi gösteren ve çıkmazın aşılması çabalarında rol oynaması mümkün olan ülkelere yapılacağını ifade etti.



Tatar'a mesaj

Bu arada Hristodulidis, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a “birbirimizin tarihine saygılı olalım” mesajı gönderdi.

Alithia’nın haberine göre Cumhurbaşkanı Tatar'ın açıklamasını Rum Haber Ajansı'na değerlendiren Hristodulidis, EOKA’ya ve güneyde "zaman zaman yapılan açıklamalara"

1 Nisan (EOKA’nın silahlı teröre başlama tarihi) münasebetiyle atıf yaptığını hatırlattı.

“O sözlerimi tekrar etmek isterim" diyen Hristodulidis "bu tür yıldönümlerini kutlarken Kıbrıs sorununun çözümünden uzaklaşmadıklarına" inanç belirtti. Hristodulidis “Kendimizi inkar etmemiz değil, birbirimizin tarihine saygı göstermemiz gerektiğini anlamalıyız. Sayın Tatar’a da Kıbrıslı Türk vatandaşlarımıza da mesajım budur" dedi.

