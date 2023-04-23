Girne’nin gözde mekanlarından Maxim Royal’de sahne alan Alya, bayramın birinci gününde konuklara unutulmaz anlar yaşattı. Şarkılarıyla dinleyenleri mest eden Alya, sahne kıyafetiyle de göz doldurdu.

Gece boyunca temposunu hiç düşürmeyen ve enerjisiyle konukları coşturan sanatçı, sevilen parçaların yer aldığı geniş repertuvarıyla adeta müzik ziyafeti verdi.

Sergilediği performansı ile sevenlerine unutulmayacak hareketli bir bayram gecesi yaşatan Alya, konser sonunda yine geleneğini bozmayarak kendisini izlemeye gelen tüm kadın misafirleri sahneye davet etti.

“Ses telleriniz yırtılana kadar bağırın, sesiniz çıktıkça çok daha güzelsiniz, çok daha güçlüsünüz” diyerek tüm kadın misafirlerle ‘Ben böyleyim’ adlı şarkıyı seslendirdi.

Alya, geceyi bitirirken, bayramı Maxim Royal sahnesinde kutlamaktan ve böylesine büyük bir ilgiyle karşılaşmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.



Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2023, 01:38