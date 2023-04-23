Bayramlarını kutladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi, Maraş ve Mesarya bölgelerine ziyaret düzenleyerek, yurttaşlarla bayramlaşıp, sorunlarını dinledi.

CTP heyeti, Maraş kahvehaneleri ile Paşaköy, Vadili, İnönü, Dörtyol ve Korkuteli köylerine düzenlediği ziyaretlerde sıcak ilgiyle karşılandı. Yurttaşlar, CTP heyetine sorunlarını anlattı, CTP’nin tek başına iktidara gelerek sorunlarını çözmesini diledi.

Bayram ziyaretlerine; CTP Genel Sekreteri, milletvekili Asım Akansoy, CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, Mağusa Milletvekilleri Teberrüken Uluçay, Erkut Şahali ve Şifa Çolakoğlu ile Gazimağusa Belediye Başkanı Dr.Süleyman Uluçay ve Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif katıldı.

Maraş ziyaretinde CTP Maraş Örgüt Başkanı Yiğit Doğruöz de bulundu.