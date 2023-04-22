19 yaşındaki genç  yaşamını yitirdi

Güney Kıbrıs’ta 19 yaşındaki bir gencin, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı.

Rum Sağlık Bakanlığı, 7-20 Nisan tarihleri arasında yapılan 63 bin 125 test neticesinde bin 546 yeni Covid-19 vakası tespit edildiğini ve bu süre zarfında 19, 79 ve 88 yaşındaki 3 erkek ile 82 yaşındaki bir kadının, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklamada, 46 kişinin hastanelerde Covid-19 tedavisi gördüğü ve 6’sının durumunun ciddi olduğu; pozitiflik oranının da yüzde 2,44 olduğu kaydedildi.

Güney Kıbrıs’ta pandeminin başından bu yana toplam 658 bin 450 Covid-19 vakası tespit edilirken, 1.354 kişi de Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında ayrıca, bir sonraki Covid-19 bilançosunun 6 Mayıs’ta açıklanacağı belirtildi.