4 kişi tutuklandı

Gazimağusa Serbest Liman Bölgesi’nde sahte para operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında bir araçta yapılan aramada, farklı para birimlerinde sahte olduğu değerlendirilen çok sayıda banknot ele geçirilirken, araçta bulunan dört kişi tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, 28 Mart tarihinde saat 12.50 sıralarında Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından bölgede gerçekleştirilen operasyon kapsamında, S.K.’nin (E-45) kullanımındaki ve Ü.Ç. (E-33), A.Y.Ç. (K-40) ile S.A.’nın (E-16) yolcu olarak bulunduğu araç durduruldu. Şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan detaylı aramada, Ü.Ç. ile A.Y.Ç.’nin tasarruflarında sahte olduğuna inanılan yüklü miktarda para tespit edildi.

Aramada, 100’lük banknotlardan oluşan toplam 40 adet Euro, 100’lük banknotlardan oluşan 10 adet Amerikan doları, 50’lik banknotlardan oluşan 10 adet Amerikan doları, 200’lük banknotlardan oluşan 36 adet Türk lirası ile 50’lik banknotlardan oluşan 2 adet Türk lirası banknot ele geçirildi. Ayrıca araç içerisinde yapılan incelemede 5 adet cep telefonu da bulunarak emare olarak alındı.

Polis, ele geçirilen banknotların sahte olup olmadığının kesin olarak belirlenmesi amacıyla gerekli incelemelerin sürdüğünü belirtirken, zanlıların sahte para tasarrufu ve ilgili diğer suçlardan soruşturma kapsamında tutuklandığını açıkladı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

