‘Sadece beline dokundum’

Lefkoşa’da çalıştığı kuaför salonda staj yapan 15 yaşındaki kıza cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Görkem Karaüzüm şikayet üzerine tutuklandı.

Zanlının ilk etapta kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu, önceki gün ise kalçasına dokunarak, tacizlerini sürdürdüğü belirtildi.

Hakkında birçok suçlamayla soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, polis ifadesinde kız çocuğunun sadece beline dokunduğunu söylediğini açıkladı.

Polis memuru zanlının 31 Aralık 2023 ile 24 Ocak 2024 tarihleri arasında Lefkoşa’da çalıştığı kuaför salonunda staj yapan 15 yaşındaki kızın kalçasını ve omuzunu elleyerek “çocuğun cinsel istismarı ve cinsel saldırı “suçunu işlediğini söyledi. Polis, zanlının daha önce kız çocuğuna “seks yapalım, hiç seks yaptın mı?” diyerek, sözlü tacizde bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının 24 Ocak 2024 tarihinde ise kız çocuğunun kalçasına dokunarak, “çok güzel duruyorsun” demek suretiyle de cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı.

Polis, şikayetin 24 Ocak 2024 tarihinde geldiğini ve aynı gün zanlının tutuklandığını kaydetti. Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, olay yerinden kamera görüntüsü temin edileceğini ve alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı polise, şikâyetin neden bir ay sonra yapıldığını sordu.

Polis ise zanlının daha önce sözlü tacizde bulunduğunu, 24 Ocak 2024 tarihinde ise kalçası ve omzunu elleyip, “Çok güzel duruyorsun” dediğini aktardı. Polis, kız çocuğunun ilk şikayetini orada çalışan bir kadına yaptığını, konunun işverene yansıdığını ve zanlıya sorduklarında itiraf içerikli bir sözlü beyanda bulunduğunu anlattı.

Polis, zanlının ifadesinde kız çocuğunun sadece beline dokunduğunu söyleyerek, diğer suçlamaları reddettiğini belirtti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.