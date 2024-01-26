Büyük destek

Polis Genel Müdürlüğü (PGM), Türkiye Cumhuriyeti’nin yardımları ile finanse edilerek, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi kanalıyla satın alınan araçlarla, araç filosunu güçlendirdi. Araçlar, dün düzenlenen törenle PGM’ye teslim edildi.

Törende konuşan Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasında kardeşlik hukuku olduğunu ve bir karşılığa dayanmadığını vurguladı.

Büyükelçi, “Geleceğimiz bir” dedi.

Törene, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, Polis Genel Müdür 1. Yardımcısı Ahmet Beşerler, Polis Genel Müdür 2. Yardımcısı Zafer Zaifer, TC EGM Asayiş Daire Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Büyükelçilik İçişleri Müşaviri 1. Sınıf Emniyet Müdürü Özer Korkmaz ve PGM’den yetkililer katıldı. PGM’de yer alan Araç ve Malzeme Teslim Töreni’nde, Feyzioğlu araç anahtarlarını, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni’ye teslim etti.

PGM’ye, 7 adet panel van tutuklu sevk aracı, 2 adet çift kabin arazi aracı ve bir adet suv tipi cip araç olmak üzere toplam 10 adet araç teslim edildi.

Törende ayrıca, polisiye olaylara ilk müdahalede ve kriminal olayları incelemede kullanılmak üzere,

2 adet polis motosikleti ile motosiklet sürücü kıyafeti, laboratuvar, olay yeri inceleme, fotoğrafçılık ve bomba imha malzemeleri, Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Polis Genel Müdürlüğü’ne hibe edildi.

Güvenliğe muazzam bütçe

Türkiye-KKTC arasındaki 2023 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarıyla savunma ve güvenlik sektörü projelerine 77,7 milyon, Polis Teşkilatını Güçlendirme Projesi kapsamında da Polis Genel Müdürlüğü’ne 38 milyon TL ödenek tahsis edildi. Polis Genel Müdürlüğü’ne yeni taşıt alımı için 7,8 milyon TL harcandı; 7 panel van araç, 2 çift kabin arazi aracı ve bir jip tipi binek araç alımı gerçekleştirildi.

Öte yandan mevcut resmi hizmet araçlarının tamir, bakım giderleri için 3,1 milyon TL fiili harcama gerçekleştirildi.

Polis Genel Müdürlüğü teşkilatı ve İtfaiye Genel Müdürlüğü teşkilatının personelinin resmi üniformaları için ise 2,8 milyon TL ödeme yapıldı.

Gönyeli Polis Karakolu’nun çevre düzenlemesi ve mefruşat, demirbaş alımı için 2,1 milyon TL

Gönyeli Polis Karakolu’nun çevre düzenlemesi ve mefruşat, demirbaş alımı için 2,1 milyon TL harcandı.

Ayrıca 155,199 ve 156 Acil hatlarının Birleştirilmesi Projesi için ise 1,3 milyon TL katkı sağlandı.

Polis Müdürlük Binaları, Lojman, Karakol ve Şubelerinin Tamir, Bakım ve Onarımı için ise 1,5 milyon TL fiili ödeme gerçekleştirildi.

PGM Bünyesindeki teknik teçhizatların bakım onarımı için bir milyon TL ödenek tahsis edildi. Bu tutarın 782 bin TL’si fiilen harcandı.

Kuni: Modern ve çağdaş

Polis Genel Müdürü Kuni, araç teslim töreninde yaptığı konuşmada, Polis Genel Müdürlüğü’nü (PGM) günün koşullarına uygun, daha modern ve çağdaş hale getirmek amacıyla hazırlanan güçlendirme projesi kapsamında; Türkiye Cumhuriyeti’nin katkıları ile satın alınan ve hibe edilen araç, motosiklet ve kriminal malzemelerin, teşkilatın envanterine ve araç filosuna dahil edildiğini kaydetti.

Feyzioğlu: Kardeşlik hukuku var

Büyükelçi Feyzioğlu da, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasında kardeşlik hukuku olduğunu ve bir karşılığa dayanmadığını kaydetti.

Aradaki ilişkilerin ortak hayale ve geçmişe dayandığını ifade eden Feyzioğlu, “Geleceğimiz bir” dedi.

Feyzioğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’ye yönelik vizyonunun menfaatsiz birlikte olmaya dayandığını, bu strateji çerçevesinde de ezelden beri var olan kardeşlik hukukunu geliştirmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

KKTC ile Türkiye arasında imzalanan iş birliği anlaşmaları çerçevesinde sürdürülen çalışmaların güzel bir örneğini gördüklerini ifade eden Feyzioğlu, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin desteğiyle Türk polisinin katlılarıyla KKTC polis teşkilatının altyapısının geliştirildiğini söyledi.

Yılmaz: Çalışmalar sürüyor

Törende konuşan TC EGM Asayiş Daire Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz da, KKTC ile iş birliğini en üst düzeye taşımak amacıyla her zaman işbirliği içerisinde çalıştıklarını kaydetti.

KKTC ile ikili güvenlik iş birliği kapsamında personel takviyesi yanında çeşitli iş birlikleri yaptıklarını belirten Yılmaz, hibe ve teknik altyapı yanında yeni güvenlik iş birliği anlaşması için de çalışma yapıldığını belirtti.