Rumlarda bayram havası

Kıbrıs’taki İngiliz Üs bölgelerinde bulunan mülklerin, yeni yılın başında kısmi olarak serbest kalacağı, bunun Rum tarafında büyük bir heyecan ve mutluluk yarattığı bildirildi.

Politis gazetesi, konuyla ilgili izlenecek yol haritası hakkında bilgi verdiği manşet haberinde, kalkınma amacıyla Ağrotur bölgesinde 860, Dikelya bölgesinde ise 930 hektar olmak üzere toplam bin 800 hektarlık alanın serbest kalacağını yazdı.

Gazete, üs bölgeleri içerisindeki askeri olmayan (sivil) kalkınmanın düzenlenmesiyle ilgili olarak 2014 yılında yapılan anlaşmanın, üs bölgeleri içerisinde bulunan taşınmazların mülkiyet durumlarının ciddi bir şekilde gözden geçirilmesini öngördüğünü anımsattı.

Çevre konularıyla ilgili ciddi anlaşmazlıklar yüzünden anlaşmanın uygulanması sürecinde büyük gecikmeler yaşandığını yazan gazete, geçen Temmuz ayında Rum Çevre Dairesi’nin üsler yönetimine uzman görüşünü gönderdiğini belirtti.

Rum Şehir Planlama Dairesi ile İngiliz Üsleri yönetimi çalışma grubunun, uzman görüşünü ve durum tespit raporunu incelemelerinin akabinde, “politik beyanla” ilgili nihai öneriyi şekillendireceklerini ve bunun nihai onay için üsler yönetimine sunulacağını kaydeden gazete, uzman görüşü konusunun iki taraf arasında 20 Ekim’de yapılacak toplantıda görüşüleceğini belirtti. Görüşmelerin sona erme tarihi bulunduğunu ve nihai “politika beyanının” şekillendirilmesiyle ilgili zaman takviminin Aralık ayında sona ereceğini kaydeden gazete, bunun akabinde ilgili beyanın yayımlanacağını ve anlaşmanın 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe gireceğini ifade etti.

Gazete 1 Mart 2022 tarihine kadar birkaç haftalık itiraz süresi tanınacağını ekledi.