Yoğun ilgi sevindirdi

Girne Belediyesi tarafından düzenlenen 20. Uluslararası Zeytin Festivali önceki akşam sona erdi.

Açıklamaya göre, festival kapsamında köy meydanına stantlar kurularak, zeytin ürünlerinin satışı ve sunumu yapıldı.

Festival, Kıbrıs’a özgü halk dansları gösterileri, ülkenin yerli sanatçı ve gruplarının konserleriyle ilgi gördü.

Festivalin son gününde Zeytinlik sosyal konutlar bölgesine zeytin fidanları dikildi.

Daha sonra Zeytinlik Köy Evi’nde canlı sanat performansı, “Zeytin ve Zeytinyağının Hayatımızdaki Yeri ve Sağlığımız Açısından Önemi” hakkında sunum ve halk dansları gösterileri yapıldı.

Ayrıca 9’uncu ve 10’uncu Uluslararası Karikatür ve Zeytin Mizah Şenliği Yarışması’nda, Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülü kazanan ülke sanatçılarının ödül töreni gerçekleştirildi.

Festival, Dilara Ferit konseri, tango dans gösterisi ve SOS konseri ile sona erdi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü yaptığı açıklamada, halkın ilgisi nedeniyle memnuniyetini belirterek, zeytin üretiminin teşvik edilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Girne Belediyesi’nin bu yolda önemli adımlar attığını ifade eden Güngördü, Zeytin Festivali’nin de bu konuda büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Güngördü, konuk heyetleri kabul etti

Öte yandan Girne'ye gelen belediye başkanları ve konuk heyetler Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile Girne Belediyesi Hizmet Binası’nda bir araya geldi.

Verilen bilgiye göre, Belediye tarafından misafir edilen Hatay Altınözü Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi, Antalya Muratpaşa Belediyesi, Beylikdüzü Belediyesi’nden gelen misafirler Zeytin Festivali’ne katıldı. Konuklar, ayrıca Zeytinlik Sosyal konutlar bölgesinde gerçekleştirilen zeytin fidanı dikim etkinliğine de katıldı.