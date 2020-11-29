KKTC’de 11, Türkiye’de 30 bin 103 vaka

Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona verilerine göre semptom gösteren 6 bin 714 hastayla birlikte 30 bin 103 yeni vaka tespit edilirken 182 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısının 4 bin 903 olduğunu belirten Sağlık Bakanı Koca, "Sağlık ordumuz ağır yük altında" dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 28 Kasım Cumartesi gününün verilerine göre son 24 saatte yapılan 174 bin 443 testle birlikte toplam test sayısı 18 milyon 247 bin 424’e ulaştı.

Dün semptom gösteren 6 bin 714 hastayla birlikte 30 bin 103 yeni vaka tespit edilirken toplam hasta sayısı 487 bin 912’ye çıktı. Can kaybı da 182 artarak 13 bin 373’e yükseldi.

3 bin 611 hastanın daha iyileşmesiyle toplam sağlığına kavuşan kişi sayısı 396 bin 227’ye ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.4, ağır hasta sayısı da 4 bin 903 oldu.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı hasta tablosunda hastanelerin doluluk oranlarına da yer verildi. Buna göre yatak doluluk oranı yüzde 54.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71.3 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 39.2 oldu.

“Sağlık ordumuz ağır yük altında”

Twitter hesabından güncel corona verilerini değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık ordusunun ağır yük altında olduğunu belirterek vatandaşlara tedbirlere uyum çağrısı yaptı.

Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Bugün tespit edilen 4.903 ağır hastamız var. Sağlık ordumuz ağır yük altında.

* Her birimiz tedbirlere uymakla mesulüz. Bu kişisel bir tercih değil, toplumsal bir zorunluluktur.

KKTC’de 11 yeni vaka

Öte yandan Sağlık Bakanı Ali Pilli, KKTC’de son 24 saatte yapılan test sayısının 1592 olduğunu, 11 pozitif vakaya rastlandığını, 3 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 5 kişinin hava yolu, 6 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre halen tedavisi devam eden toplam vaka sayısı 75. Bunlardan 15’inin pandemi merkezinde, 60’ının ise pandemi otellerinde tedavisi sürüyor.