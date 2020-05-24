Rumlardan İngilizlere veto

İngiliz turistler Rum yönetiminin “kara listesinde”

Rumlardan İngilizlere veto
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İngiliz medyası Rum yönetiminin İngiliz turistleri “kara listeye aldığına” dikkat çekti.
Alithia ve diğer gazeteler “The Sun”, “Daily Mail”, “Daily Mirror” ve “Birmingham Mail” gazetelerinin, İngiltere ve Rusya’nın Güney Kıbrıs’ın iki büyük turizm pazarı olmasına karşın yeni tip koronavirüsle başa çıkmada yetersiz kalmaları nedeniyle bu iki ülkeyi, başlatmayı planladığı uluslararası uçuşlarla ilgili ilk listesine koymadığına dair haberlerinden alıntılara yer verdi.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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