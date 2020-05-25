'Yangın çıkınca köyü uyandırdım'

Kaleburnu köyünde çıkan yangına ilk müdahalede bulunan veteriner hekim Tayfun Çanakçı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yangının söndüğünü duyurdu

Çanakçı fotoğraflarla destekledği duyurusunda şu yorumda bulundu:

''Evet buralı olmayabilirim ama yanan her karış toprak bizimdir. Muhtemelen yangin yerine ilk ulasan ve yanmak uzere olan evdekilerin ordan ayrilmasini saglayan sonrasinda ise evin yanmamasini ve yanginin kontrol altina saglayan ismini bilmedigim birsuru genc insanla birlikte mucadele edenlerden birisiydim. Abohorlu olsamda sanirim artik kaleburnulu olmayada basladim. Helali hoş olsun. Bu arada sanirim koyun yarisinida ben uyandirdim…’'

İtfaiye ekipleri ve köylülerin müdahale ettiği yangında soğutma çallışmaları yapıyor